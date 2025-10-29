"Pan Marcin Horała mówi, że był wkurzony na tę sprawę. To nie jest moim zdaniem wystarczające zajęcie się sprawą" - tak Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM na słowa byłego pełnomocnika rządu ds. CPK dotyczące ujawnionej przez WP kontrowersyjnej sprzedaży działki. "Mieliśmy do czynienia z rządem dwutygodniowym, którego celem było podomykanie różnych przekrętów Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj mamy grubą sprawę - w 24 godziny 160 hektarów, takie rzeczy się nie dzieją" - ocenił rzecznik rządu.

Adam Szłapka zapewnił w RMF FM, że nie obawia się pozwu ze strony Marcina Horały. Miałaby to być reakcja na słowa rzecznika rządu o tym, że ws. kontrowersyjnej sprzedaży działki Horała ponosi odpowiedzialność nie mniejszą niż Robert Telus, ówczesny minister rolnictwa.

Szłapka odniósł się też do ujawnionego pisma Horały, w którym sprzeciwiał się on sprzedaży działki pod CPK. Wygląda, jakby to była taka próba: "O, zrobiłem coś, dajcie mi spokój" - stwierdził lekceważąco.

Postępowanie w tej sprawie powinno wszystko wyjaśnić. To, jak gruba jest ta afera, pokazuje fakt reakcji Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zawsze do upadłego bronił swoich. Widocznie wie, że sprawa jest kompletnie przegrana z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, bo nigdy do tej pory tak szybko nie reagowali - dodał gość Tomasza Terlikowskiego.

