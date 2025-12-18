Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce - przyleciał tu prosto z Brukseli, gdzie spotkał się z unijnymi liderami. W planach ukraińskiego przywódcy jest m.in. piątkowa rozmowa z prezydentem Karolem Nawrockim.

Wołodymyr Zełenski w czwartek wieczorem przybył do Polski. Po przybyciu do Warszawy ukraińskiego przywódcę powitali przedstawiciele strony polskiej oraz ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar.

Jak relacjonował reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, ukraińska delegacja przyjechała do centrum Warszawy, na co wskazuje m.in. dodatkowa liczba policjantów.

Wzmożoną obecność służb odnotowano m.in. w rejonie Dworca Centralnego, dokładnie na trasie z lotniska Chopina, a także w rejonie Alei Ujazdowskich, Placu Trzech Krzyży i Sejmu.

We wskazanych miejscach po godz. 18:00 był wstrzymywany ruch, nie mogły tamtędy jeździć samochody.

W okolicy Placu Trzech Krzyży, gdzie znajdował się nasz dziennikarz, w części budynków zainstalowano dodatkowe flagi Polski i Ukrainy.

