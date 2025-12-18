Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce - przyleciał tu prosto z Brukseli, gdzie spotkał się z unijnymi liderami. W planach ukraińskiego przywódcy jest m.in. piątkowa rozmowa z prezydentem Karolem Nawrockim.

Wołodymyr Zełenski jest już w Polsce; screen z nagrania udostępnionego przez kancelarię prezydenta Ukrainy / @OP_UA /

Wołodymyr Zełenski w czwartek wieczorem przybył do Polski. Po przybyciu do Warszawy ukraińskiego przywódcę powitali przedstawiciele strony polskiej oraz ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar.

Jak relacjonował reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, ukraińska delegacja przyjechała do centrum Warszawy, na co wskazuje m.in. dodatkowa liczba policjantów.