Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada kolejne rekordowe inwestycje w infrastrukturę drogową. W 2026 roku planowane jest ogłoszenie przetargów na budowę blisko 300 kilometrów nowych dróg o łącznej wartości około 12 miliardów złotych. To jednak nie koniec ambitnych planów - już teraz w 2025 roku uruchomiono postępowania przetargowe o wartości przekraczającej 13 miliardów złotych, obejmujące niemal 400 kilometrów tras.

Szykują się rekordowe inwestycje drogowe w Polsce

Nowe odcinki autostrad i ekspresówek jeszcze w tym roku

Jeszcze przed końcem 2025 roku kierowcy będą mogli skorzystać z kolejnych, długo wyczekiwanych odcinków dróg. GDDKiA planuje udostępnić ponad 250 kilometrów nowych tras.

Będą to m.in. kluczowe fragmenty autostrady A2 na odcinku Siedlce - Biała Podlaska, droga ekspresowa S6 pomiędzy Koszalinem a Słupskiem oraz S7 na trasie Żukowo - Gdańsk Południe. Razem z już oddanymi w tym roku fragmentami, suma nowych dróg udostępnionych w 2025 roku przekroczy 400 kilometrów.

Plany na przyszły rok: setki kilometrów nowych tras

Wśród najważniejszych inwestycji, które mają zostać objęte przetargami w 2026 roku, znalazły się m.in. odcinki drogi ekspresowej S11 z Kórnika do Ostrowa Wielkopolskiego o długości ponad 100 kilometrów oraz S19 pomiędzy Białymstokiem Zachód a Deniskami (53 km). Do tego dochodzą strategiczne obwodnice, które mają poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo w regionach: Człuchowa, Starachowic oraz Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa.

Według zapowiedzi GDDKiA, rok 2025 będzie rekordowy pod względem wartości i długości ogłaszanych przetargów. Łącznie planowane postępowania mają objąć aż 387,5 kilometra nowych dróg, a ich wartość przekroczy 13 miliardów złotych. To wyraźny sygnał, że inwestycje w infrastrukturę drogową pozostają jednym z priorytetów rozwojowych kraju.

Plany na przyszłość są jeszcze bardziej ambitne. W 2027 roku GDDKiA przewiduje ogłoszenie przetargów na budowę od 390 do nawet 480 kilometrów nowych dróg. Ostateczny zakres inwestycji będzie jednak zależał od uzyskania niezbędnych decyzji środowiskowych oraz zakończenia badań geologicznych, które są kluczowe dla rozpoczęcia prac budowlanych.