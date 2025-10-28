Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Orlenu podczas obrad w Płocku upoważniło zarząd do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez byłego prezesa Daniela Obajtka i Michała Roga z poprzedniego zarządu.

Daniel Obajtek / Wojciech Okulśnik / East News

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu w Płocku zdecydowało o dochodzeniu roszczeń wobec Daniela Obajtka i Michała Roga z poprzedniego zarządu spółki.

Daniel Obajtek był prezesem Orlenu od lutego 2018 do lutego 2024 roku, Michał Róg członkiem zarządu od września 2018 do lutego 2024 roku.

NWZ upoważniło aktualny zarząd do podnoszenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez obu byłych członków zarządu.

Daniel Obajtek był prezesem Orlenu od lutego 2018 r. do lutego 2024 r., natomiast Michał Róg był członkiem zarządu koncernu od września 2018 r. do lutego 2024 r. We wtorek NWZ Orlenu postanowiło, że spółka będzie mogła dochodzić od nich roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych, gdy obaj zasiadali w jej władzach.

W przyjętych większością głosów, w tym Skarbu Państwa, dwóch uchwałach w tej sprawie NWZ Orlenu upoważniło aktualny zarząd spółki do podnoszenia roszczeń, zarówno wobec Daniela Obajtka, jak i Michała Roga.

Według obecnych władz Orlenu w obu przypadkach chodzi m.in. o ponoszenie z majątku spółki wydatków na cele prywatne, niezwiązanych z pełnioną funkcją, a także o nieprawidłowe prowadzenie oraz brak należytego nadzoru nad polityką cen sprzedaży paliw na polskim rynku w drugiej połowie 2023 r., polegającą na bezzasadnym i sprzecznym z interesem spółki zaniżaniu cen hurtowych tych produktów.

Roszczenia mają wynikać też z braku należytego nadzoru nad wykorzystywaniem środków udostępnionych przez Orlen spółce Orlen Trading Switzerland w ramach wewnątrzgrupowego finansowania, które zostały wykorzystane w sposób nienależyty, przy czym Orlen został pozbawiony możliwości ich odzyskania.

W uchwałach dotyczących Daniela Obajtka i Michała Roga zaznaczono, że postanowienia o dochodzeniu roszczeń dotyczą także szkód wyrządzonych zdarzeniami, które miały miejsce w latach obrotowych, za które obaj otrzymali absolutorium, a o których wystąpieniu i skutkach Walne Zgromadzenie nie zostało należycie poinformowane przed podjęciem uchwał w sprawie udzielenia tych absolutoriów.