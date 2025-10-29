Koalicja Obywatelska wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Progu wyborczego nie przekraczają dwa ugrupowania, które współtworzą rząd kierowany przez Donalda Tuska.

Premier Donald Tusk / Radek Pietruszka / PAP

Zmierzona w ramach badania IBRiS frekwencja wyborcza wyniosłaby 54,8 proc. Najwięcej respondentów - 30,4 proc. - oddałoby głos na Koalicję Obywatelską. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 27,6 proc.

Sondaż IBRiS jest kolejnym badaniem, które pokazuje, że trzecią siłą w nowym Sejmie może być Konfederacja. Na ugrupowanie Sławomira Mentzena chce głosować 15 proc. badanych.

Według badania do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica (6,7 proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej - ugrupowanie Grzegorza Brauna (5,5 proc.).

Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego / Radek Pietruszka / PAP

Tak jak w wielu innych sondażach, w badaniu dla "RP" progu wyborczego nie przekracza Polskie Stronnictwo Ludowe (4,1 proc.), Partia Razem (4 proc.) oraz Polska 2050 (1,3 proc.).

Badanie IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zostało przeprowadzone 24 i 25 października na ogólnopolskiej próbie 1067 respondentów.