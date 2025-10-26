Prawie połowa Polaków (46 proc.) wierzy, że obecna koalicja rządząca przetrwa do końca kadencji Sejmu – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Jednak spora grupa respondentów wyraża sceptycyzm wobec stabilności rządu

46 proc. ankietowanych uważa, że koalicja rządząca dotrwa do końca kadencji sejmowej, a 31 proc. jest przeciwnego zdania.

14,5 proc. badanych nie ma zdania na temat przyszłości koalicji.

Największą wiarę w trwałość koalicji wyrażają jej wyborcy - 18 proc. z nich jest tego zdecydowanie pewnych, a 56 proc. raczej pewnych.

Wśród wyborców opozycji 27 proc. wierzy w trwałość koalicji, a 51 proc. uważa, że nie dotrwa ona do końca kadencji.

Respondentom zadano pytanie: "Czy uważa Pan/Pani, że koalicja rządząca (KO, Trzecia Droga, Lewica) dotrwa do końca kadencji sejmowej do 2027 roku?"

Pozytywnie o trwałości koalicji rządzącej myśli 46 proc. ankietowanych, z czego 15 proc. z nich wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 31 proc. "raczej tak".

Przeciwnego zdania jest 39,5 proc. ankietowanych. 9,1 proc. z nich twierdzi, że koalicja rządząca zdecydowanie nie dotrwa do końca kadencji sejmowej, a 30,4 proc. twierdzi, że raczej nie.

14,5 proc. nie ma zdania na ten temat.

Wyborcy koalicji i opozycji. Jak rozkładają się głosy?

Wśród respondentów, to wyborcy koalicji wyrażają największą wiarę w jej trwanie. 18 proc. jest zdania, że "zdecydowanie" dotrwa ona do końca sejmowej kadencji, 56 proc. - że raczej dotrwa, 11 proc. uważa, że raczej nie dotrwa, a 2 proc. jest przekonana, że koalicja rozpadnie się przed czasem. 13 proc. ankietowanych wyborców KO nie ma zdania na ten temat.

W trwałość koalicji wierzy również 27 proc. wyborców opozycji, z czego 15 proc. z nich wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak". Kolejne 38 proc. wyborców PiS i Konfederacji sądzi, że koalicja rządząca nie dotrwa do 2027 r., a kolejnych 13 proc. jest tego pewnych. 17 proc. nie ma zdania.

10 proc. pozostałych wyborców zdecydowanie wierzy, że koalicja 15 października dotrwa do końca sejmowej kadencji, a 18 proc., że raczej dotrwa. Kolejne 46 proc. badanych wybrało odpowiedź "raczej nie", a 13 proc. "zdecydowanie nie". Zdania na ten temat nie ma 13 proc.

Sondaż przeprowadziła pracownia United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI/CAWI w dniach 10-13 października 2025 r. na próbie N=1000.

Tusk o programie

Lider koalicji 15 października Donald Tusk był pytany na konferencji prasowej w niedzielę, kiedy nowa Koalicja Obywatelska, czyli PO po połączeniu z Inicjatywą Polską i Nowoczesną, ogłosi program.

Tusk zaznaczył, że w Polsce będą proponowane nowe rozwiązania "w sposób bardzo odpowiedzialny". Na razie mam jeszcze robotę do wykonania - dodał.

Czeka nas złota dekada - zapewnił.

Przed wyborami 2027 r. będziemy mieli program na kolejną kadencję. I z całą pewnością będzie to ten program, ja jestem o tym przekonany, który sami też nazwiecie "programem na złotą dekadę Polski", bo naprawdę czeka nas złota dekada - zapowiedział.



