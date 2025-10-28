2100 plecaków ewakuacyjnych zamówiła Służba Ochrony Państwa. Mają one trafić do funkcjonariuszy tej formacji - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Poza plecakami zamówienie obejmuje wyposażenie, pozwalające na przetrwanie w terenie przez kilka dni. Znamy zawartość zaopatrzenia dla pracowników SOP.

SOP zamówiła plecaki ewakuacyjne dla swoich funkcjonariuszy/zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Olkusnik / East News

2100 plecaków ewakuacyjnych dla funkcjonariuszy SOP

Służba Ochrony Państwa zamówiła dla swoich funkcjonariuszy 2100 czarnych plecaków ewakuacyjnych, o pojemności maksymalnej 65 l. W każdym z nich ma się znaleźć śpiwór z kapturem. Jego temperaturę komfortu określono na "nie wyższą niż -5 st. C". Ma być on uszyty ze wzmocnionych i odpornych na wilgoć materiałów.

Dodatkowo plecaki mają zawierać dmuchaną karimatę, urządzenia wielofunkcyjne typu multitool, nożyce do drutu, noże, nożyczki, piłę do drewna, śrubokręt i ewentualnie szydło.

Poza tym sprzętem zamówienie przewiduje też filtr do wody oraz racje żywnościowe na 3 dni. Co najmniej trzy posiłki dziennie muszą mieć minimum 3 tysiące kalorii.

Jak usłyszał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada w SOP, ten zakup oznacza, że funkcjonariusze będą przygotowani na każdą sytuację. Służący zazwyczaj w garniturach pracownicy służb, mają być wyposażeni w sprzęt przydatny w różnych okolicznościach: od klęsk żywiołowych po konflikty.