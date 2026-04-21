"Próba odwołania marszałka Czarzastego, zwłaszcza próba podjęta w koalicji, oznaczałaby koniec tej koalicji" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM szef kancelarii Sejmu Marek Siwiec, odnosząc się do doniesień, że Polska 2050 może taki wniosek złożyć. "Dla mnie bałaby to część dużo większego procesu i tym procesem bym się martwił bardziej" - dodał. Wspomnianym procesem miałyby być nowe wybory.

Ustawa o kryptowalutach

Nam bije ten zegar unijny. Jesteśmy na osi czasu, który określiła Unia Europejska. Musimy dostosować swoje prawo do wymagań europejskich, na które się zgodziliśmy, jako członek Unii Europejskiej, więc jesteśmy tutaj w ślepej uliczce - powiedział Marek Siwiec na temat ustawy o kryptowalutach, którą zawetował Karol Nawrocki. W Sejmie były już dwa podejścia do odrzucenia prezydenckiego weta.

Szef kancelarii Sejmu przyznał, że na dziś nie wie, jakie będą dalsze kroki w związku z większością rządową ws. rynku kryptowalut.

Jeżeli miałoby się to odbywać w ten sposób, że kolejny raz minister Bogucki przyjdzie do Sejmu i złaja premiera za to, że zamiast zajmować się służbą zdrowia, próbuje walczyć z wolnym rynkiem, jakim są kryptowaluty, jeżeli kolejny raz Prawo i Sprawiedliwość zlekceważy prawie 30 tysięcy ludzi, którzy drżą dzisiaj o swoje oszczędności, jeżeli kolejny raz okaże się to, co z kolei ogłosił dumnie prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, że ta umowa z Zondacrypto jest spełniona (...), to jest to ten rodzaj moralności, w której bardzo ciężko cokolwiek prognozować - wyjaśnił Siwiec.