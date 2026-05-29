Sytuacja jest jeszcze bardzo trudna, ale wygląda to lepiej niż wieczorem - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM szef MSWiA Marcin Kierwiński o dużym pożarze lasu w powiatach wołomińskim i mińskim. "Zatrzymań będzie więcej" - powiedział minister o sprawie śledztwa ws. fałszywych alarmów w Polsce. Obiecał też, że Marcin Romanowski wróci do Polski.

Marcin Kierwiński o pożarze lasu na Mazowszu

Sytuacja jest jeszcze bardzo trudna, ale moim zdaniem wygląda to lepiej, niż wyglądało wieczorem. Widać, że ta noc została bardzo dobrze przez strażaków, przez służby przepracowana. Teraz kluczowe kilka godzin, żeby w sposób właściwy przygotować się na wiatr, który ma pojawić się w okolicach godziny 14 - mówił szef MSWiA o pożarze w województwie mazowieckim.

Marcin Kierwiński nie chciał przesądzać, że sytuacja jest opanowana. Patrząc na doświadczenia z Puszczy Solskiej, jestem bardzo ostrożny w takim deklarowaniu, że coś jest opanowane. Tam też w ciągu 15 minut zmieniła się sytuacja, jak pojawił się wiatr - podkreślił minister.

Na pewno dogaszanie tego pożaru to będzie przynajmniej kilka dni. Natomiast dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy - zaznaczył. Jak mówił, za wcześnie jeszcze, by określić przyczyny wybuchu pożaru. Poinformował też, że w tym momencie nie ma potrzeby dalszych ewakuacji mieszkańców.

Szef MSWiA o Zełenskim i UPA

Polskie MSZ przekazało Ukrainie protest wobec nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA". To zła decyzja pana prezydenta - skomentował Kierwiński.

Natomiast też nie chciałbym, abyśmy szli takimi historycznymi reakcjami. To, że pan prezydent Zełenski zrobił błąd, to jest fakt, nie ma w ogóle co dyskutować. Powinien rozumieć wrażliwość historyczną Polaków, zwłaszcza że Polska jest krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie. Natomiast cały czas pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest pokonanie imperializmu rosyjskiego - podkreślił minister.

Sprawa fałszywych alarmów w Polsce. "Zatrzymań będzie więcej"

Tomasz Terlikowski pytał też Marcina Kierwińskiego o śledztwo w sprawie fałszywych alarmów w Polsce. Dwie osoby mają już zasądzony areszt. Posiedzenie aresztowe tej drugiej osoby trwało około 30 minut, więc materiał dowodowy zebrany przez policję jest bardzo mocny - powiedział szef MSWiA.

Sytuacja jest o tyle nieporównywalna do tego pierwszego zatrzymania, że wtedy to policja sama dokonała wszelkich czynności i po kilku godzinach stwierdziła, że mieliśmy do czynienia z podszywaniem się. Tutaj mamy do czynienia z osobami, które współpracują z prokuraturą, które wiadomo, że uczestniczyły w tym procederze fałszywych alarmów - dodał.

To jest sieć ludzi powiązanych ze sobą. Natomiast tak, jak informowałem wczoraj, nie mamy jeszcze bezpośredniego sprawcy telefonu w sprawie mieszkania mamy pana prezydenta, ale ustalimy go bardzo szybko - stwierdził.

Mogę powiedzieć, że tych zatrzymań będzie więcej. To są ludzie, którzy mieli kontakty z tymi, którzy już zostali zatrzymani - poinformował minister.

Sprawa transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Kierwiński pytany był też o słowa posła PiS Andrzeja Śliwki, który w RMF FM mówił, że PiS po dojściu do władzy nie będzie uznawał transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych . Czyli nie będzie respektował wyroków sądów - stwierdził minister.

Czy to poseł Śliwka jest od rozstrzygania, co jest zgodne z prawem? Mamy wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chyba z wyrokami sądów nie powinno się dyskutować. I to jest ta różnica pomiędzy nami a PiS-em, że my wyroki sądów respektujemy - powiedział.

Kierwiński: Marcin Romanowski wróci do Polski

Nie chcę tworzyć tutaj nieprawdziwej opowieści, takiej retoryki, że ja osobiście wiem, gdzie przebywa pan Romanowski. Natomiast polskie służby są na tropie pana Romanowskiego i są to obiecujące tropy - zapewnił Kierwiński.

Wszystko wskazuje na to, że jest w takim miejscu, że możliwy jest jego powrót do Polski - dodał. Wróci do Polski, mogę to obiecać - stwierdził gość RMF FM.

