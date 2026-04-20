Prezydent Francji Emmanuel Macron przybył do Gdańska na I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Powitał go premier Donald Tusk. Rozmowy polityków mają dotyczyć m.in. bezpieczeństwa i relacji sojuszniczych.

Premier Donald Tusk i prezydent Francji Emmanuel Macron podczas powitania w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Będzie to pierwszy szczyt po podpisaniu 9 maja 2025 r. w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją. Traktat dotyczy kwestii militarnych, gospodarczych, społecznych i związanych z kulturą. Zakłada wzajemne gwarancje bezpieczeństwa, współpracę w zakresie zwalczania zagrożeń hybrydowych, wspólne działania w zakresie przemysłu obronnego, gospodarki, rolnictwa i nauki.

W poniedziałek będzie również obchodzony po raz pierwszy Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ustanowiony w traktacie. "Traktat z Nancy otworzył nowy rozdział w relacjach Polski i Francji. (...) Dokument wzmacnia polsko-francuską współpracę oraz ustanawia 20 kwietnia Dniem Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Jest to wyraz trwałych więzi między naszymi społeczeństwami i wspólnej wizji przyszłości - bezpiecznej, silnej i konkurencyjnej Europy" - podkreślił polski resort dyplomacji w opublikowanym na początku tygodnia komunikacie.

Emmanuel Macron w Gdańsku

Pierwszym punktem wizyty Macrona, przed przywitaniem przez szefa polskiego rządu, był udział w uroczystości na Wojskowym Cmentarzu Francuskim na gdańskich Siedlcach, gdzie pochowani są m.in. żołnierze wojsk napoleońskich. W programie I Polsko-Francuskiego Szczytu Międzyrządowego przewidziano m.in. spotkanie w cztery oczy polskiego premiera z prezydentem Francji. Tusk i Macron mają też złożyć kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970, zwiedzić wystawę w Europejskim Centrum Solidarności i umieścić zawieszki na ścianie wolności.

O godz. 14.45 rozpocznie się sesja plenarna delegacji. Jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, rozmowy podczas szczytu mają dotyczyć m.in. relacji dwustronnych Polski i Francji, wyzwań dla bezpieczeństwa w Europie, a także relacji sojuszniczych i transatlantyckich.

W wydarzeniu udział wezmą także przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, obrony, energii oraz kultury i dziedzictwa narodowego obu krajów. Swoją obecność zapowiedział m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zaplanowano także wspólne wystąpienie dla mediów, które przewidziano na godz. 16.15. Delegacje odwiedzą Europejskie Centrum Solidarności, gdzie o godz. 18.10 odbędzie się ceremonia wręczenia Nagrody Bronisława Geremka, przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla relacji polsko-francuskich.

Podczas wizyty w Gdańsku prezydentowi Francji towarzyszyć będą ministrowie: obrony (Catherine Vautrin), spraw zagranicznych (Jean-Noel Barrot), kultury (Catherine Pegard) i ministra odpowiedzialna za sprawy energetyki w ministerstwie gospodarki (Maud Bregeon).

Tusk: Nasi amerykańscy przyjaciele muszą zrozumieć

W piątek podczas konferencji prasowej premier Tusk powiedział, że w czasie gdy jesteśmy świadkami destabilizacji geopolitycznej, wojny na Bliskim Wschodzie i zmiany strategii Waszyngtonu wobec naszego regionu, jego zadaniem jest ochrona relacji polsko-amerykańskich i europejsko-amerykańskich od wstrząsów. Jak stwierdził, "nasi amerykańscy przyjaciele muszą zrozumieć, że Unia Europejska to jest najlepsze, co mogło Europę spotkać". Liczę na to, że w Waszyngtonie te próby destabilizacji Unii Europejskiej, nie wiem, kto stoi za tym pomysłem, że one ustaną. Bo to jest bardzo poważny błąd geostrategiczny - dodał.

Szef polskiego rządu podkreślił, że bardzo by chciał, aby USA i Europa były znowu solidarne przeciw rosyjskiej agresji na Ukrainie i zapowiedział, że będzie to jednym z tematów jego rozmów z prezydentem Macronem, z którym - jak dodał - ma w tej sprawie bardzo podobne poglądy. W jaki sposób budować siłę Europy, w jaki sposób budować suwerenność Polski, Francji i Europy i jak współpracować nad bezpieczeństwem także przy wykorzystaniu potencjału nuklearnego Francji? (...) Kwestia bezpieczeństwa, współpracy militarnej, to będą kluczowe kwestie - powiedział Tusk.

Jak dodał, zaprosił prezydenta Macrona do swojego rodzinnego miasta, chcąc pokazać, jak Gdańsk został odbudowany po II wojnie światowej, co ma być nawiązaniem do konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w czerwcu w tym samym mieście.