Podczas rozminowywania w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej doszło do poważnego incydentu. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że ranni zostali rosyjscy żołnierze.
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Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że doszło do "poważnego incydentu" podczas rozminowywania terenu w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Ranni zostali rosyjscy żołnierze.
Dyrektor generalny MAEA, czyli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Rafael Grossi wezwał do zachowania najdalej posuniętej ostrożności w działaniach wojsk i pełnego respektowania rozejmu dotyczącego terytorium Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, który wszedł w życie w piątek.
Jeszcze tego samego dnia Rosja oskarżyła Ukrainę o pogwałcenie tego rozejmu.
MAEA przekazała, że została poinformowana przez stronę ukraińską, że Kijów respektuje zawieszenie broni na terenach siłowni atomowej wynegocjowane przez tę agencję.