Podczas rozminowywania w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej doszło do poważnego incydentu. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że ranni zostali rosyjscy żołnierze.

Zaporoska elektrownia atomowa, zdj. z 2023 roku / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

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Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że doszło do "poważnego incydentu" podczas rozminowywania terenu w pobliżu Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Ranni zostali rosyjscy żołnierze.

Dyrektor generalny MAEA, czyli Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Rafael Grossi wezwał do zachowania najdalej posuniętej ostrożności w działaniach wojsk i pełnego respektowania rozejmu dotyczącego terytorium Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, który wszedł w życie w piątek .

Jeszcze tego samego dnia Rosja oskarżyła Ukrainę o pogwałcenie tego rozejmu.

MAEA przekazała, że została poinformowana przez stronę ukraińską, że Kijów respektuje zawieszenie broni na terenach siłowni atomowej wynegocjowane przez tę agencję.

