Shamar Elkins, który w niedzielę zastrzelił w mieście Shreveport w stanie Luizjana (USA) ośmioro dzieci i ranił dwie kobiety, zmagał się z kryzysem psychicznym i kilka tygodni temu chciał odebrać sobie życie. Mężczyzna zginął podczas policyjnego pościgu. Według Crystal Brown, kuzynki jednej z rannych kobiet, 31-latek nie mógł pogodzić się z rozpadem rodziny.
- W Shreveport 31-letni Shamar Elkins zastrzelił ośmioro dzieci i postrzelił dwie kobiety.
- Według kuzynki jednej z kobiet tragedia miała związek z konfliktem rodzinnym i rozwodem.
Do tragedi doszło w niedzielę w mieście Shreveport w stanie Luizjana. Shamar Elkins zastrzelił tam siedmioro własnych dzieci i ich kuzyna - ich ciała znaleziono w domu przy West 79th Street 300. Dzieci - pięć dziewczynek i trzech chłopców - były w wieku od 3 do 14 lat. 31-latek postrzelił również żonę (matkę czwórki swoich dzieci) oraz byłą dziewczynę, która mieszkała w okolicy i z którą miał trójkę dzieci. Obecnie kobieta walczy o życie.
Shamar D. Elkins służył w Gwardii Narodowej Armii Luizjany od sierpnia 2013 do sierpnia 2020 roku jako specjalista ds. systemów łączności (25U) i specjalista ds. wsparcia ogniowego (13F). Nie został wysłany na misję; odszedł z armii jako szeregowy - przekazał przedstawiciel armii w wywiadzie dla Fox News Digital.