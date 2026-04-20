Okoliczności tragedii w Luizjanie. Sprawca chciał odebrać sobie życie

Jak podaje "New York Times", zaledwie kilka tygodni przed tragedią, w Niedzielę Wielkanocną, Elkins zadzwonił do swojej matki Mahelii Elkins i ojczyma Marcusa Jacksona i wyznał im, że chce odebrać sobie życie, "tonie w czarnych myślach", a jego żona Shaneiqua Pugh, którą poślubił w 2024 roku, chce się z nim rozwieść.

Powiedziałem mu: "Dasz radę, człowieku. Nie obchodzi mnie, przez co przechodzisz, dasz radę" - wspomina Marcus Jackson w wywiadzie dla "New York Timesa". Potem przypomniałem sobie, jak mi powiedział: "Niektórzy ludzie nie potrafią otrząsnąć się ze swoich demonów".

Matka urodziła Elkinsa jako nastolatka i zostawiła go na wychowanie przyjaciółce, sama zmagając się z uzależnieniem od narkotyków. Odbudowała kontakt z synem dopiero wiele lat później.

Crystal Brown, kuzynka jednej z rannych kobiet, powiedziała agencji Associated Press, że Shamar Elkins i jego żona byli w trakcie separacji i w poniedziałek mieli stawić się w sądzie. Mężczyzna nie mógł pogodzić się z rozstaniem i końcem swojego związku - na tym tle miało dochodzić między nimi do awantur. Miała miejsce również przemoc domowa.

Brown opisała wszystkie dzieci jako "szczęśliwe, bardzo przyjazne i miłe".

Według ustaleń śledczych Shamar Elkins w niedzielę najpierw postrzelił kobietę na ulicy Harrison Street, a następnie udał się do domu przy West 79th Street, w którym zamordował ośmioro dzieci. Jednej z ofiar udało się uciec do sąsiedniego budynku i wezwać służby ratunkowe. Po strzelaninie mężczyzna wsiadł do samochodu i zaczął uciekać. Zginął podczas policyjnego pościgu. Nie jest jasne, czy to funkcjonariusze zabili Elkinsa, czy też zmarł on w wyniku samobójczego postrzału.

Mężczyzna miał na koncie dwa wyroki - za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w 2016 r. i za nielegalne użycie broni w 2019 r.