Myślisz, że budzik o 6:00 to wcześnie? Te polskie ptaki rozpoczynają swój spektakl na długo przed wschodem słońca. Sprawdź, kto budzi Cię rano i dlaczego robi to z czystej przyjemności!

Drozd, rudzik i kos - to te ptaki jako pierwsze umilają nam poranki / Shutterstock

Czerwcowe poranki w Polsce to czas intensywnego śpiewu ptaków, który zaczyna się już około godziny 3:00 rano.

Najwcześniej śpiewają drozd śpiewak (od 3:00) i rudzik (od 3:10).

Wczesny śpiew to sygnał dla samic i rywali - śpiewają najsilniejsze samce z najlepszych terytoriów.

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Ptasie radio przed świtem

Wiosenne poranki w Polsce to czas, gdy natura budzi się do życia w wyjątkowy sposób. Już około godziny 4:00 rano, zanim pierwsze promienie słońca pojawią się na horyzoncie, rozlega się prawdziwy koncert - ptasie radio. Najwcześniej śpiewają te gatunki, które potrafią śpiewać nawet przy minimalnej ilości światła. To właśnie wtedy, w ciszy budzącego się dnia, ptasie głosy wypełniają ogrody, parki i lasy.

To prawdziwe ranne ptaszki

Jako pierwsze trele rozpoczynają drozd śpiewak oraz rudzik - drozd już o 3 nad ranem, rudzik 10 minut później. O 3:15 do tego koncertu dołącza kos zwyczajny. Pięć minut po nim usłyszymy świergotka drzewnego. O 3:30 śpiewać zaczyna kukułka, wyprzedzając w tym ptasim wyścigu na trele o 10 minut sikorkę bogatkę. Pierwiosnek umila nam ucho od 3:50. Punktualnie o 4:00 do koncertu włącza się zięba. O 4:20 usłyszymy wilgę, a o 4:40 szpaka.

Najwcześniejsi ptasi śpiewacy / Mateusz Krymski / PAP

Dlaczego ptaki śpiewają o świcie?

Jak tłumaczy biolog Adam Zbyryt z Uniwersytetu w Białymstoku, ptaki śpiewają według ściśle określonego zegara biologicznego, a czas rozpoczęcia koncertu zależy od godziny wschodu słońca. Wczesny śpiew to nie tylko powitanie dnia - to także wyraźny komunikat dla samic i rywali. Na taki śpiew mogą sobie pozwolić tylko najsilniejsze samce w najlepszej kondycji, które posiadają terytoria bogate w pokarm. Dla potencjalnej partnerki śpiewający samiec to symbol zdrowia i sprawności.

Nocni śpiewacy i wpływ światła

Co ciekawe, aż 25 procent polskich gatunków ptaków śpiewa także nocą. Należą do nich m.in. słowik szary, kukułka, świerszczak czy rokitniczka. Szczególne miejsce zajmuje słowik, którego śpiew stał się inspiracją dla wielu legend i opowieści.

Naturalny zegar ptaków regulowany jest światłem, ale coraz częściej bywa zakłócany przez sztuczne oświetlenie w miastach i na terenach rolniczych. Badania pokazują, że ptaki gniazdujące w pobliżu szklarni zaczynają śpiewać wcześniej i kończą koncert później niż ich leśni sąsiedzi. Najsilniej na takie zmiany reagują kosy i rudziki.

Śpiew dla przyjemności

Ptasi śpiew to nie tylko komunikacja godowa czy ostrzegawcza. Naukowcy dowiedli, że sam śpiew sprawia ptakom przyjemność - w ich mózgach zachodzą reakcje podobne do tych, które u ludzi pojawiają się podczas słuchania ulubionej muzyki.