Myślisz, że budzik o 6:00 to wcześnie? Te polskie ptaki rozpoczynają swój spektakl na długo przed wschodem słońca. Sprawdź, kto budzi Cię rano i dlaczego robi to z czystej przyjemności!
- Czerwcowe poranki w Polsce to czas intensywnego śpiewu ptaków, który zaczyna się już około godziny 3:00 rano.
- Najwcześniej śpiewają drozd śpiewak (od 3:00) i rudzik (od 3:10).
- Wczesny śpiew to sygnał dla samic i rywali - śpiewają najsilniejsze samce z najlepszych terytoriów.
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Wiosenne poranki w Polsce to czas, gdy natura budzi się do życia w wyjątkowy sposób. Już około godziny 4:00 rano, zanim pierwsze promienie słońca pojawią się na horyzoncie, rozlega się prawdziwy koncert - ptasie radio. Najwcześniej śpiewają te gatunki, które potrafią śpiewać nawet przy minimalnej ilości światła. To właśnie wtedy, w ciszy budzącego się dnia, ptasie głosy wypełniają ogrody, parki i lasy.
Jako pierwsze trele rozpoczynają drozd śpiewak oraz rudzik - drozd już o 3 nad ranem, rudzik 10 minut później. O 3:15 do tego koncertu dołącza kos zwyczajny. Pięć minut po nim usłyszymy świergotka drzewnego. O 3:30 śpiewać zaczyna kukułka, wyprzedzając w tym ptasim wyścigu na trele o 10 minut sikorkę bogatkę. Pierwiosnek umila nam ucho od 3:50. Punktualnie o 4:00 do koncertu włącza się zięba. O 4:20 usłyszymy wilgę, a o 4:40 szpaka.
Jak tłumaczy biolog Adam Zbyryt z Uniwersytetu w Białymstoku, ptaki śpiewają według ściśle określonego zegara biologicznego, a czas rozpoczęcia koncertu zależy od godziny wschodu słońca. Wczesny śpiew to nie tylko powitanie dnia - to także wyraźny komunikat dla samic i rywali. Na taki śpiew mogą sobie pozwolić tylko najsilniejsze samce w najlepszej kondycji, które posiadają terytoria bogate w pokarm. Dla potencjalnej partnerki śpiewający samiec to symbol zdrowia i sprawności.
Co ciekawe, aż 25 procent polskich gatunków ptaków śpiewa także nocą. Należą do nich m.in. słowik szary, kukułka, świerszczak czy rokitniczka. Szczególne miejsce zajmuje słowik, którego śpiew stał się inspiracją dla wielu legend i opowieści.
Naturalny zegar ptaków regulowany jest światłem, ale coraz częściej bywa zakłócany przez sztuczne oświetlenie w miastach i na terenach rolniczych. Badania pokazują, że ptaki gniazdujące w pobliżu szklarni zaczynają śpiewać wcześniej i kończą koncert później niż ich leśni sąsiedzi. Najsilniej na takie zmiany reagują kosy i rudziki.
Ptasi śpiew to nie tylko komunikacja godowa czy ostrzegawcza. Naukowcy dowiedli, że sam śpiew sprawia ptakom przyjemność - w ich mózgach zachodzą reakcje podobne do tych, które u ludzi pojawiają się podczas słuchania ulubionej muzyki.