Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Starogardzie Gdańskim. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / fotoreporter_112 / Shutterstock

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Zgłoszenie o pożarze hali przy ul. Droga Owidzka w Starogardzie Gdańskim wpłynęło do służb po godz. 19.

Z informacji przekazywanych przez straż pożarną wynika, że ogniem objęta jest połowa hali o wymiarach 40 na 40 metrów. Obiekt zajmowała hurtownia sprzedająca m.in. sztuczne kwiaty i znicze oraz artykuły gospodarstwa domowego.

Na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Pożar nie jest jeszcze opanowany.

Ogień nie rozprzestrzenia się na inne, pobliskie magazyny. Zadymienie jest duże. Strażacy pracują w aparatach ochraniających drogi oddechowe.

Wszystko wskazuje na to, że akcja gaśnicza będzie długotrwała.