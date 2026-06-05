Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Starogardzie Gdańskim. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
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Zgłoszenie o pożarze hali przy ul. Droga Owidzka w Starogardzie Gdańskim wpłynęło do służb po godz. 19.
Z informacji przekazywanych przez straż pożarną wynika, że ogniem objęta jest połowa hali o wymiarach 40 na 40 metrów. Obiekt zajmowała hurtownia sprzedająca m.in. sztuczne kwiaty i znicze oraz artykuły gospodarstwa domowego.
Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Pożar nie jest jeszcze opanowany.
Ogień nie rozprzestrzenia się na inne, pobliskie magazyny. Zadymienie jest duże. Strażacy pracują w aparatach ochraniających drogi oddechowe.
Wszystko wskazuje na to, że akcja gaśnicza będzie długotrwała.
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