Do szefowej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli trafił wniosek o odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Europejskiego Orderu Zasługi. To reakcja na nadanie przez niego imienia "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych.
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Wniosek ws. odebrania ukraińskiemu prezydentowi Europejskiego Orderu Zasługi złożyła europoseł Anna Bryłka z Konfederacji. W mediach społecznościowych poinformowała, że zrobiła to w imieniu kilkudziesięciu europarlamentarzystów.
Pod dołączonym do wpisu Bryłki wnioskiem widać nazwiska polskich eurodeputowanych (to m.in. Adam Bielan, Beata Szydło, Stanisław Tyszka, Dominik Tarczyński, Grzegorz Braun i Tobiasz Bocheński), ale także reprezentantów innych państw.