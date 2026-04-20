Alaksandr Łukaszenka ostrzega sąsiadów, w tym Polskę. "Nie daj Boże, by dopuścili się agresji na Białoruś. Nie chcemy wojny, nie zamierzamy z nimi walczyć" - powiedział prezydent Białorusi w wywiadzie dla telewizji "RT".

Alaksandr Łukaszenka udzielił obszernego wywiadu propagandowemu kanałowi telewizyjnemu "Russia Today". Białoruski przywódca nie omieszkał wspomnieć o Polsce.

Moim zadaniem jest ostrzeżenie moich sąsiadów: Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, może w pewnym stopniu Ukrainy. Nie daj Boże, by dopuścili się agresji na Białoruś. Nie chcemy wojny, nie zamierzamy z nimi walczyć - mówił Łukaszenka, cytowany przez agencję BiełTA.

Jak dodał, "żadne wojny z terytorium Białorusi przeciwko Polsce i Litwie nie są możliwe. Nie zamierzamy tego robić, jeśli nie zostaniemy wciągnięci w tę wojnę i nie będziemy zmuszeni odpowiedzieć. Nie chcemy tego".

Łukaszenka o broni jądrowej

Łukaszenka podkreślił jednak, że w przypadku agresji na jego kraj, Białoruś będzie się bronić wszelkimi środkami.

Nie oznacza to, że jutro, jeśli dojdzie tam do jakiegoś starcia, uderzymy bronią jądrową w te kraje, przez które lub z terytorium których zostanie dokonana na nas agresja. Mamy wystarczająco dużo innej broni, by się temu przeciwstawić - zaznaczył.

Łukaszenka straszy Rosją

Łukaszenka stwierdził, że w przypadku ataku Białoruś nie będzie bronić się sama.

Jeśli zobaczymy, że będzie to zagrażać istnieniu Białorusi, to nie tylko my, ale także zgodnie z naszym traktatem z Federacją Rosyjską... słono zapłacą. I użyjemy wszystkiego, co mamy - groził białoruski przywódca.