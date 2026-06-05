Utalentowany skrzydłowy FC Barcelony Lamine Yamal został doceniony przez władze ligi hiszpańskiej. 18-latek po raz pierwszy karierze wywalczył tytuł piłkarza sezonu rozgrywek La Liga. "Duma Katalonii" w tym sezonie wygrała całe rozgrywki, wyprzedzając o sześć punktów odwiecznego rywala - Real Madryt.

Lamine Yamal / TONI ALBIR / PAP/EPA

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Młody Hiszpan walnie przyczynił się do końcowego sukcesu popularnej "Barcy" w rozgrywkach krajowych. W 28 meczach ligowych Yamal zdobył 16 bramek i zanotował 12 asyst, będąc najlepszym zawodnikiem swojej drużyny w obu statystykach.

Pod koniec sezonu z gry wykluczyła go kontuzja mięśnia lewego uda. Obecnie piłkarz dochodzi do siebie. Yamal - mimo młodego wieku - jest czołową postacią nie tylko w klubie, lecz także w narodowej reprezentacji. Ma być jednym z najważniejszych piłkarzy w składzie Hiszpanii podczas rozpoczynających się 11 czerwca mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. W 2024 roku Hiszpania, w składzie z Yamalem, wywalczyła mistrzostwo Europy.

Kolegami klubowymi Yamala w zakończonym niedawno sezonie La Ligi byli Polacy: Robert Lewandowski, który odchodzi z klubu po czterech latach gry na Camp Nou, a także były bramkarz reprezentacji Polski Wojciech Szczęsny - jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku.