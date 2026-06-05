"Rosja nie spodziewa się w najbliższej przyszłości wizyty wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera" - oświadczył w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Reutera i rosyjskie media.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odniósł się do kwestii potencjalnej wizyty wysłanników prezydenta USA w Moskwie / Maxim Shemetov (POOL), GIAN EHRENZELLER / PAP/EPA

Po więcej aktualnych wiadomości z Polski i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Reuters przypomina, że obaj amerykańscy negocjatorzy byli zaangażowani w mediacje między Rosją a Ukrainą, które utknęły w martwym punkcie pod koniec lutego w związku z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi.

Pieskow o wizycie wysłanników Trumpa: Nie jest oczekiwana

Na pytanie dziennikarzy o możliwość wizyty Witkoffa i Kushnera w Rosji w najbliższym czasie rzecznik przywódcy Rosji odparł: Nie, nie jest oczekiwana.

Z kolei dzień wcześniej, w czwartek, doradca Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłł Dmitrijew powiedział, że rozmawiał dzień wcześniej z Witkoffem i Kushnerem. Podkreślił, że pomimo przerwy w rozmowach pokojowych z Ukrainą, "Rosja i Stany Zjednoczone kontynuują rozmowy dotyczące kwestii gospodarczych, w tym energetyki".

Trump ogłosił zawieszenie broni. Trwało trzy dni

Po ostatnich rozmowach Witkoffa i Kushnera z głównym ukraińskim negocjatorem Rustemem Umierowem na Florydzie prezydent Donald Trump ogłosił trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą w dniach 9-11 maja w związku z rocznicą zakończenia II wojny światowej.