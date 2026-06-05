Śmierć Henry'ego Nowaka, młodego studenta, który posiadał podwójne obywatelstwo - brytyjskie i polskie, wstrząsnęła opinią publiczną i wywołała lawinę komentarzy na najwyższych szczeblach władzy. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ostro skrytykował europejskie elity, obwiniając je o doprowadzenie do tragedii. Nazwał śmierć Nowaka "tragiczną i oburzającą", porównując ją do upadku cywilizacji.
- Vance oskarżył europejskie elity o uległość wobec "polityki samonienawiści i masowej inwazji imigrantów".
- Henry Nowak został zabity w grudniu przez 23-letniego Sikha, który użył ceremonialnego noża.
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W piątek wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance odniósł się do śmierci Henry'ego Nowaka, młodego studenta zamordowanego w Londynie. W swoim oświadczeniu opublikowanym na platformie X, Vance nie szczędził ostrych słów pod adresem europejskich elit, które - jego zdaniem - przez lata uprawiały politykę prowadzącą do osłabienia Zachodu.