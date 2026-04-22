Czy PKOl powinien wziąć na siebie zobowiązania Zondacrypto wobec medalistów olimpijskich? Czy Radosław Piesiewicz poda się do dymisji? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Radosława Piesiewicza, prezesa PKOl. Zapraszamy!

Radosław Piesiewicz, prezes PKOL / Mikołaj Poruszek / RMF24

Sponsor PKOl - firma Zondacrypto - znalazła się w poważnych tarapatach. Tysiące klientów nie mogą odzyskać pieniędzy, straty liczone są w setkach milionów złotych, a sprawą zajmuje się prokuratura. Tymczasem prezes PKOl Radosław Piesiewicz przekonuje, że nie ma podstaw do zerwania umowy sponsorskiej.

Czy PKOl powinien wziąć na siebie zobowiązania Zondacrypto wobec medalistów olimpijskich? Czy Radosław Piesiewicz poda się do dymisji?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.