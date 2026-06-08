Jest zarzut dla Bayrama A., 37-letniego kierowcy Hondy, który w sobotę spowodował tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą. W zdarzeniu zginęły dwie osoby. Prokuratura skierowała już do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

Tragiczny wypadek w Ząbkach pod Warszawą: Kierowca taksówki usłyszał zarzut, fot. zdj. poglądowe / Shutterstock

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Zarzut dla kierowcy taksówki po wypadku w Ząbkach

37-letni obywatel Turcji usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna został w poniedziałek przesłuchany. Nie ustosunkował się do przedstawionego mu zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura Rejonowa w Wołominie skierowała już do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla mężczyzny.

Tragedia w Ząbkach