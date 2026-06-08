"Order Orła Białego musi mieć swoją wagę. Tak jak nikt nie odbiera Nagrody Nobla, tak my nie powinniśmy odbierać naszych orderów" - mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. W ten sposób odniosła się do planów odebrania najwyższego polskiego odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. "Mamy szanować nasze odznaczenia. One nie są dawane w leasing. Powinny być inne sposoby wyrażania słusznego polskiego oburzenia" - oceniła szefowa Polski 2050.

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"Trzeba było nie dawać"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz uznała, że prezydent Ukrainy podjął bardzo złą decyzję, nadając imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych. Jednocześnie podkreśliła, że za zły uważa również pomysł prezydenta Karola Nawrockiego, który chce odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia.

Szefowa Polski 2050 przyznała w RMF FM, że nie wie, czy Zełenski straci Order Orła Białego, ale jej zdaniem nie powinno do tego dojść.

Polska powinna reagować stanowczo. Nasz order ma swój szacunek, wagę dla nas. Nie podwyższa szacunku do naszego odznaczenia takie dawanie i odbieranie. Tak się po prostu nie robi - przekonywała rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego. Trzeba było nie dawać. PiS-owski prezydent dał. Teraz drugi PiS-owski odbiera. Co to w ogóle jest? - pytała retorycznie.

"Co zrobił IPN?"

Pełczyńska-Nałęcz nawiązała też do faktu, że przed wygraniem wyborów prezydenckich Karol Nawrocki był szefem Instytutu Pamięci Narodowej.

Większość Ukraińców uważa, że UPA walczyło z Sowietami, a nie z Polską. Ich wiedza o rzezi wołyńskiej jest minimalna. Ile materiałów po ukraińsku zostało w tej sprawie wydanych i co zrobił IPN, żeby rozpropagować wśród Ukraińców wiedzę o rzezi wołyńskiej jako zbrodni dokonanej przez UPA na Polakach? - dopytywała.

Minister funduszy i polityki regionalnej podkreślała w RMF FM, że Polacy są słusznie oburzeni działaniami Zełenskiego w sprawie UPA. Trzeba mieć wrażliwość na opinię publiczną. Nie ma nic gorszego niż odklejenie od tego, co czują ludzie - zauważyła Pełczyńska-Nałęcz. Jednocześnie zarzuciła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że pokazuje swoją bezsilność, chcąc odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego.

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