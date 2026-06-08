Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa Michał Drewnicki zadeklarował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że jest zwolennikiem budowy metra w stolicy Małopolski. "Tak, koniecznie" – stwierdził, podkreślając, że należy obniżyć ceny biletów MPK. "Nie może być tak, że Krakowianie płacą 4 złote za 15 minut, a w Warszawie dopłacą 40 groszy i mogą jeździć 75 minut. Dla mnie to jest niesłychane" – ocenił.

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Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM był krakowski radny Michał Drewnicki, który jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Aleksander Miszalski po dwóch latach sprawowania tej funkcji został odwołany w referendum.

Drewnicki był pytany m.in. o to, czy w Krakowie powinno powstać metro? Jedynym miejscem w Polsce, gdzie funkcjonuje taki środek transportu jest obecnie Warszawa. Tak, koniecznie - zadeklarował kandydat PiS.

Dopytywany zaś o pierwszą decyzję, jaką by podjął, gdyby został prezydentem Krakowa wskazał na likwidacje Strefy Czystego Transportu. Ta była jednym z najczęstszych powodów niezadowolenia mieszkańców Krakowa w ostatnim czasie, a została wprowadzona podczas rządów Aleksandra Miszalskiego.

Doprecyzował, że "należy wysłać projektu uchwały do Rady w celu likwidacji obecnej SCT prezydenta Miszalskiego i rozpoczęcie rzeczowej dyskusji nad ewentualnie nową strefą, szczególnie z osobami, które prezydent Miszalski zlekceważył w konsultacjach".

Prowadzący zapytał o to, czy radny ma wobec tego ma inny pomysł skoro chce likwidacji Strefy Czystego Transportu. Przede wszystkim chciałbym porozmawiać z tymi mieszkańcami Krakowa, którzy brali udział w konsultacjach, przychodzili na liczne spotkania, składali liczne wnioski. Ich zdanie zostało zlekceważone i wyrzucone do kosza przez prezydenta (Miszalskiego) - stwierdził.

Dodał, że przed ewentualnym podjęciem decyzji chciałby wysłuchać zdania Krakowian.

Podkreślił, że SCT, którą wprowadzał Miszalski "kompletnie nie rozwiązywała tego problemu, bo każdy mógł wjechać przez trzy lata do miasta, jeśli zapłacił np. teraz 5 złotych dziennie". Tak więc dalej kopcące diesle były na ulicach Krakowa. Ja bym tutaj stawiał na to, żeby już dzisiaj w ramach obowiązującego prawa kontrolować te najbardziej kopcące, trujące samochody. To jest możliwe w obecnych przepisach i je po prostu eliminować z krakowskich dróg, bo są zaniedbane. Albo na przykład są powycinane katalizatory i filtry cząstek stałych. Takich samorządów nie chcemy - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Ocenił także, że "należy sięgnąć do badań, bo w obecnych przepisach SCT ma pewne określone normy". Okazało się, że Kraków zasadniczo spełnia już ustawowe normy jakości powietrza - wskazał.

Michał Drewnicki nie szczędził słów krytyki pod adresem byłego już prezydenta Krakowa. Miszalski miał tendencję do tego, żeby raczej utrudniać życie: wprowadzać zakazy i nakazy. Uważam, że lepiej tutaj zachęcać mieszkańców do dobrych rozwiązań, czyli np. wybudować parkingi Park&Ride, które można by stawiać w Krakowie albo na obrzeżach miasta. 250 tysięcy samochodów wjeżdża codziennie spoza Krakowa do Krakowa i ci ludzie mogliby tam parkować - powiedział, podkreślając, że "nie potrzeba Strefy Czystego Transportu, nie potrzeba segregacji względem na to, jaki kto ma portfel".

Rozmawiajmy o tym, jak pomóc ludziom, zamiast ich eliminować, segregować i im szkodzić - podsumował ten wątek.

Kandydat PiS w wyborach na prezydenta Krakowa stwierdził również, że kierowca rajdowy Rafał Sonik, który według ustaleń RMF FM, będzie wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i PSL, byłby dla niego "dobrym przeciwnikiem".

Doprecyzował, że "Sonik to znany krakowski biznesmen, a w Krakowie - jak pokazało ostatnio referendum - mają dość władzy kogoś, kto wychodzi właśnie z tego środowiska biznesowo-turystyczno-deweloperskiego". Ludzie nie chcą kontynuacji właśnie tego rodzaju rządów w Krakowie, gdzie nieliczna grupka w ramach pewnego rodzaju koterii, układzików towarzyskich ma wiele kosztem większości mieszkańców Krakowa - ocenił.

Odniósł się także do cen biletów MPK w Krakowie. Uważam, że trzeba byłoby obniżyć ceny biletów. Nie może być tak, że Krakowianie płacą cztery złote za piętnaście minut, a w Warszawie dopłacą czterdzieści groszy i mogą jeździć siedemdziesiąt pięć minut. No dla mnie to jest niesłychane - ocenił.

Należy jednak uwzględnić fakt, że owszem w Warszawie 4,40 zł kosztuje bilet uprawniający do jazdy komunikacją miejską przez 75 minut, ale dotyczy to jedynie pierwszej strefy. Bilet na taki okres czasu obowiązujący zarówno w pierwszej i drugiej strefie to w stolicy koszt 7 zł.

Na sugestię prowadzącego, że skończy obniżka cen biletów w Krakowie może skończyć się zwiększeniem deficytu, stwierdził: Niekoniecznie.

Będziemy szukać dodatkowych dochodów budżetowych nie w kieszeni krakowian, ale poprzez wzrost dochodów, na przykład inwestując w nowe miejsca pod strefę inwestycyjną. Chcemy budować fabryki. Chcielibyśmy sprowadzać branże kreatywne do miasta, wykorzystać potencjał uczelni, a nie budować magazyny - dodał.