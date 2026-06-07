"Chcę, żeby Polacy, Litwini i Ukraińcy mnie usłyszeli" - tymi słowami Aleksander Łukaszenka zwrócił się m.in. do Polaków podczas wystąpienia w Grodnie. Białoruski dyktator niespodziewanie odciął się od pomysłu wysłania swoich żołnierzy przeciwko Ukrainie.
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Aleksander Łukaszenka podczas przemówienia zapewniał, że Mińsk nie chce angażować się bezpośrednio w wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Jednocześnie podkreślił, że Białoruś pozostaje sojusznikiem Rosji.
Dlaczego mamy iść walczyć w Ukrainie z czyjejś woli? Czy chcemy się tam stać mielonką? Nie, nie chcemy tego - powiedział Łukaszenka, cytowany przez niezależny białoruski kanał NEXTA.
Słowa białoruskiego przywódcy padły w momencie narastających napięć wokół możliwego większego zaangażowania Mińska w rosyjską agresję przeciwko Ukrainie. W ostatnich miesiącach Kijów wielokrotnie alarmował o aktywności wojskowej przy granicy białorusko-ukraińskiej oraz o wykorzystywaniu terytorium Białorusi do wspierania rosyjskich operacji.