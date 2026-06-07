​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert I stopnia przed burzami dla siedmiu województw w centralnej i północnej Polsce. Dodatkowo w części regionów na północy kraju będą obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wód.

Burze nad Polską / Arkadiusz Ziółek / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Burze z gradem nad Polską

IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Alerty obowiązują od godz. 11.00 do godz. 20.00 w niedzielę.