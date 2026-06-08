Nowa Lewica podjęła decyzję w sprawie przeterminowych wyborów na urząd prezydenta Krakowa. Partia zdecydowała, że jej kandydatką będzie Daria Gosek-Popiołek.

Daria Gosek-Popiołek będzie kandydatką Lewicy w krakowskich wyborach / Dawid Wolski / East News

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Gosek-Popiołek drugą kadencję reprezentuje Kraków w Sejmie. "Zajmuje się krakowskimi sprawami od kilkunastu lat - najpierw jako aktywistka, później polityczka i posłanka. Przez cały ten czas pozostała wierna swoim poglądom na miasto - mieszkańcy Krakowa wiedzą, czego się po niej spodziewać" - czytamy we wpisie Nowej Lewicy prezentującym kandydatkę.

"Chce Krakowa dla jego mieszkańców, a nie dla klientów Ryanaira przylatujących tu na wieczór kawalerski!" - zaznaczyła partia. Podkreśliła też, że posłanka na co dzień mieszka w Krakowie, na zwykłym osiedlu. "Mieszkania nie dostała od bogatych rodziców. Wzięła na nie kredyt, jak dziesiątki tysięcy rodzin w Krakowie. Wie, jak działa krakowski transport, bo jej osiedle nie leży blisko centrum. Darię znają kwiaciarki, lokatorzy, przedsiębiorcy, artyści i aktywiści" - podkreślono.

Gosek-Popiołek była jedną z posłanek, które w 2024 roku odeszły z Partii Razem. W krakowskich wyborach będzie musiała się zmierzyć m.in. z miejską radną tego ugrupowania - Aleksandrą Owcą.

Co mówiła kandydatka o problemach Krakowa?

Gosek-Popiołek tydzień temu w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zaznaczała , że jednym z powodów odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego było wprowadzenie Strefy Czystego Transportu. Podkreślała jednak, że walka o czyste powietrze jest kluczowa dla zdrowia mieszkańców.

Strefa Czystego Transportu jest ważnym narzędziem, ale wymaga zmian i dostosowania do realnych potrzeb mieszkańców - mówiła. Proponowała m.in. wyłączenie z ograniczeń parkingów park&ride oraz wsparcie dla osób, które nie mogą zrezygnować z samochodu.

Posłanka Nowej Lewicy wskazywała, że jednym z priorytetów powinna być poprawa dostępności i obniżenie cen biletów komunikacji miejskiej. Potrzebujemy planu naprawczego i oszczędności, ale nie kosztem usług publicznych - zaznacza.

Wskazywała na możliwość zwiększenia dochodów miasta poprzez wprowadzenie opłaty turystycznej oraz ustawę metropolitalną. Jednocześnie przyznawała, że bez wsparcia rządu i środków unijnych nie uda się zrealizować dużych inwestycji, takich jak metro.

Kto jeszcze chce zostać prezydentem Krakowa?

Do tej pory kandydowanie w przedterminowych wyborach zapowiedzieli przedstawiciele partii i ruchów politycznych oraz osoby spoza partyjnego politycznego nurtu:

Michał Drewnicki - PiS,

Aleksandra Owca - Partia Razem,

Bartosz Bocheńczak - Konfederacja,

Michał Klimek - Konfederacja Korony Polskiej,

Grażyna Zofia Świat - Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski,

Sławomir Pietrzyk - Socjaldemokracja Polska,

Marian Banaś - były prezes Najwyższej Izby Kontroli,

Marianna Schreiber - influencerka, aktywistka, zawodniczka walk typu freak fight.

Start w wyborach rozważa też Rafał Sonik. Pochodzący z Krakowa przedsiębiorca i rajdowiec poinformował, że propozycję starania się o ten urząd miał otrzymać od otoczenia Koalicji Obywatelskiej, ale pozostałby kandydatem niezależnym.

Kiedy wybory w Krakowie?

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum Aleksandra Miszalskiego. Data wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

