​Katowicki sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok 15 lat więzienia dla przestępcy seksualnego, który przez cztery lata krzywdził małoletnią dziewczynkę. O decyzji, która jest już prawomocna, w poniedziałek poinformowała Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej.

Przez cztery lata krzywdził małoletnią. Sąd Apelacyjny utrzymał wyrok / Shutterstock

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Rzecznik bielskich śledczych Małgorzata Moś-Brachowska przypomniała, że skazany od 2021 do lutego 2025 r. "wielokrotnie doprowadzał przemocą fizyczną małoletnią pokrzywdzoną poniżej lat 15 do obcowania płciowego oraz do wykonywania innych czynności seksualnych".

Prokurator Moś-Brachowska podała, że akt oskarżenia w tej sprawie do bielskiego sądu okręgowego skierowała w maju ubiegłego roku Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ.

Katowice: 15 lat więzienia za krzywdzenie małoletniej

Bielski sąd okręgowy jesienią ubiegłego roku uznał mężczyznę za winnego i skazał go na 15 lat więzienia oraz 10-letni zakaz wykonywania wszelkich działalności związanych z wychowaniem, leczeniem i edukacją małoletnich. Nie wolno mu się zbliżać do pokrzywdzonej. Ma też zapłacić na jej rzecz nawiązkę.

Moś-Brachowska powiedziała, że wyrok zaskarżył obrońca, ale katowicka apelacja utrzymała go w mocy. Sprawca przez cały okres śledztwa, a potem procesu, był tymczasowo aresztowany.