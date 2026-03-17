​Multimedalista olimpijski i jeden z najwybitniejszych polskich sportowców w historii Robert Korzeniowski został doceniony. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym otrzymał we wtorek z rąk ambasadora Francji w Polsce Etienne'a de Poncinsa Legię Honorową w randze kawalera.

Legia Honorowa jest najwyższym odznaczeniem państwowym Francji. Ustanowiona została przez Napoleona Bonapartego 19 maja 1802 roku. Przyznawana jest zarówno Francuzom, jak i zagranicznym cywilom i wojskowym za wybitne zasługi, z dewizą Honor i Ojczyzna.

Ambasador Poncins w laudacji podkreślił ogromne zasługi kawalera Korzeniowskiego w sporcie, jak również w stosunkach sportowych francusko-polskich. Drogi Robercie, wszyscy biegną do sławy, Ty do niej doszedłeś - chwalił zasługi Polaka ambasador Francji.

Jestem dumny, że mogłem przyczynić się do rozwoju chodu, zarówno we Francji, jak i w moim rodzinnym kraju, zwłaszcza wśród młodzieży. Pamiętam, jak po zdobyciu pierwszego złotego medalu olimpijskiego przez dłuższy czas na ratuszu w Tourcoing wisiał baner "Francja + Polska = Robert" - powiedział Korzeniowski.

Jego działania w sporcie chwalił także minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Roberta trudno dogonić. Ma tyle energii w swoim działaniu i jestem pewien, że dzięki pracy ludzi jemu podobnych, będziemy mogli w przyszłości gościć w Polsce igrzyska olimpijskie - podkreślił szef resortu.

W uroczystości uczestniczyli m.in. żona uhonorowanego Justyna, matka Emilia, ojciec Zdzisław, teściowa Emilia oraz brat Paweł. Pamiętamy dzień, w którym Robert zdobył pierwszy złoty medal olimpijski. Byliśmy wtedy na wypoczynku w ośrodku wypoczynkowym PKP w Zaklikowie. Ile było radości - wspominali rodzice Roberta.

Osiągnięcia Polaka muszą budzić podziw

Na uroczystości w ambasadzie nie zabrakło przyjaciół Korzeniowskiego z francuskich klubów US Tourcoing i Racing Club de France. Polak rozpoczął kolekcjonowanie olimpijskiego złota od wygrania rywalizacji w Atlancie w 1996 roku na 50 km. W kolejnych igrzyskach w Sydney triumfował na 20 i 50 km, stając się pierwszym zawodnikiem w historii, który wygrał podczas jednych igrzysk rywalizację na obu tych dystansach. W Atenach w 2004 roku stanął na najwyższym stopniu podium na 50 km.

W bogatej kolekcji medalowej ma także cztery medale czempionatu globu (trzy złote i jeden brązowy) wywalczone w latach 1995-2003.

Korzeniowski dwukrotnie zwyciężył w Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca roku - w 1998 oraz dwa lata później. Trzykrotnie był drugi (1997, 2001 i 2004) oraz dwa razy trzeci (2002 i 2003).

W 2015 założył klub lekkoatletyczny RK Athletics, a w 2019 uruchomił Fundację Roberta Korzeniowskiego, która m.in. organizuje zawody sportowe. Propaguje lekkoatletykę, angażując się w różnego rodzaju przedsięwzięcia sportowe. Był dyrektorem Cracovia Maraton, organizował mityng chodziarski IAAF "Na Rynek marsz!" i wspierał działalność uczniowskich klubów sportowych "UKS Korzeniowski.pl".

Wydał dwie książki autobiograficzne: "...i o to chodzi" (2005) oraz "Moja droga do mistrzostwa" (2011).

W latach 1997-2004 pełnił honorową funkcję Ambasadora ds. Tolerancji i Fair Play przy Radzie Europy. Został odznaczony przez prezydenta RP kolejno Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1996, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2000 i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 2004 roku.

Posiada także złoty medal francuskiego ministerstwa młodzieży i sportu. W 2014 roku został włączony do Galerii Sławy Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki.