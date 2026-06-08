Kapituła Orderu Orła Białego zebrała się w poniedziałek w sprawie odnaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, swoją opinię w tej sprawie kapituła przedstawiła uczestniczącemu w obradach Karolowi Nawrockiemu. "Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie" - przekazał Leśkiewicz.
- Kapituła Orderu Orła Białego obradowała w sprawie odznaczenia przyznanego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.
- Jak przekazał rzecznik prezydenta Nawrockiego, decyzja zapadnie "w odpowiednim czasie".
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Po tym, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych swojego kraju, na poniedziałek zwołane zostało posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego, by m.in. zająć się propozycją prezydenta Nawrockiego odebrania tego odznaczenia Zełenskiemu.
"Dziś zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego w sprawie Orderu nadanego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kapituła przestawiła swoją opinię uczestniczącemu w obradach Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu" - napisał w poniedziałek wieczorem na X Rafał Leśkiewicz. Jak dodał, prezydent podejmie decyzję "w odpowiednim czasie".