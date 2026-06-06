Do niebezpiecznego wypadku doszło w sobotę około godziny 18.30 na przejeździe kolejowym w Bulowicach w gminie Kęty (woj. małopolskie). 69-letni kierowca Porsche wjechał na przejazd wprost przed nadjeżdżający pociąg.

Wypadek z udziałem pociągu, zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

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W sobotę około godziny 18.30 na przejeździe kolejowym, znajdującym się na ulicy Stara Droga w Bulowicach, doszło do zderzenia pociągu pasażerskiego z samochodem osobowym.

Jak wstępnie ustalili policjanci, 69-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego, kierując samochodem marki Porsche, wjechał na przejazd wprost przed nadjeżdżający pociąg relacji Bielsko Biała - Kraków, w wyniku czego doszło do zderzenia.

Kierowcy Porsche udzielono pomocy medycznej. Mężczyzna był przytomny, został przewieziony do szpitala na badania.

Pasażerowie ani załoga pociągu nie doznali obrażeń.