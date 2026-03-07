Już ponad 6 tysięcy Polaków wróciło do kraju, a kolejne samoloty są w drodze. „Jesteśmy w ciągłej gotowości, każdego dnia analizujemy sytuację i podejmujemy decyzje na bieżąco, jeżeli chodzi o kolejne loty ewakuacyjne” – podkreślił w sobotę minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki po zakończeniu spotkania zespołu koordynacyjnego ds. sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Radosław Sikorski / PAP/Radek Pietruszka / PAP/EPA

Ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zabieranych jest około 1 tys. osób dziennie. W poniedziałek zostanie wysłany jeden lub więcej samolotów z Maskatu (Oman - red.) - zapowiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej.

Bezpieczeństwo wciąż niepewne

Szef MSZ nie ukrywał, że sytuacja w regionie jest bardzo złożona. Jeśli chodzi o sytuację bezpieczeństwa, to jest dobra wiadomość i zła. Prezydent Iranu zapowiedział, jakoby Iran miał przestać atakować kraje Zatoki Perskiej. Niestety nasi przedstawiciele jeszcze tego nie potwierdzają, bo zdaje się, że ta zapowiedź jest po pierwsze warunkowa, a po drugie - nierealizowana. W niektórych krajach nadal lecą drony i wybuchają rakiety - mówił Sikorski.

Minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki poinformował, że do godziny 11:00 w sobotę do Polski wróciło już 6058 obywateli.

W sobotę wieczorem z Rijadu (Arabia Saudyjska) do Polski ma wrócić kolejnych około 290 osób. W ich ewakuacji biorą udział dwa samoloty wojskowe i jeden PLL LOT. Jesteśmy w ciągłej gotowości, każdego dnia analizujemy sytuację i podejmujemy decyzje na bieżąco, jeżeli chodzi o kolejne loty ewakuacyjne - podkreślił szef MSiT.