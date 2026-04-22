Prezydent Karol Nawrocki wziął udział wspólnie z członkami rządu w specjalnym, wojskowym szkoleniu - dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. O udziale w ćwiczeniach mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister sportu Jakub Rutnicki.

Jak nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, w specjalnie przygotowanym szkoleniu dla rządu i prezydenta były rozpatrywane scenariusze reakcji w przypadku różnych zagrożeń.

To szkolenie było obowiązkowe i wynikało z zapisów ustawy o obronie ojczyzny.

Szef resortu sportu i turystyki Jakub Rutnicki w Porannej rozmowie w RMF FM potwierdził, że wczoraj rząd przechodził szkolenie i dlatego w tym tygodniu nie odbyło się tradycyjne posiedzenie Rady Ministrów.

Za dużo nie mogę mówić na temat tych ćwiczeń, ale to są bardzo ważne ćwiczenia, gdzie koordynujemy różnego rodzaju działania, cały rząd uczestniczy w tych ćwiczeniach, trwały od samego rana do późnych godzin popołudniowych - mówił Rutnicki.



