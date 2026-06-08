Dowództwo podkreśliło, że kadm. Sikora swoją ponad trzydziestoletnią służbę związał z Marynarką Wojenną RP, zdobywając doświadczenie na wszystkich szczeblach dowodzenia: od stanowisk okrętowych po najwyższe funkcje dowódcze. "Dowodził między innymi trałowcami ORP Śniardwy i ORP Mamry, niszczycielem min ORP Czajka, a także 13 Dywizjonem Trałowców. Od 2023 roku pełni obowiązki Dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża" - czytamy we wpisie.

Ponadto podkreślono, że w trakcie służby dwukrotnie uczestniczył w działaniach Stałych Zespołów Sił Obrony Przeciwminowej NATO. W 2013 roku dowodził Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1), stając się jednym z nielicznych polskich oficerów, którym powierzono dowodzenie wielonarodowym zespołem okrętów Sojuszu.

Przy okazji zeszłotygodniowej uroczystości dwóch dotychczasowych zastępców Dowódcy Operacyjnego, a więc generał dywizji pilot Ireneusz Starzyński oraz wiceadmirał Piotr Nieć, otrzymało mianowania na nowe stanowiska. Gen. Starzyński na zastępcę Dowódcy Generalnego RSZ gen. Marka Sokołowskiego, zaś wadm. Nieć na dowódcę Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego, czyli dowództwa podlegającego pod DORSZ i odpowiadającego m.in. za bieżące misje Marynarki Wojennej na Bałtyku.

Dowództwo Generalne i Dowództwo Operacyjne to najważniejsze - obok Sztabu Generalnego - organy kierujące działaniem wojska. Dowództwo Operacyjne odpowiada za wszystkie bieżące misje polskich żołnierzy w kraju i za granicą, w tym także np. za reakcję na incydenty takie jak naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej czy incydenty na Bałtyku. Z kolei Dowództwo Generalne odpowiada za przygotowanie wojska do wykonywania tych misji - w tym przede wszystkim odpowiednie wyszkolenie i organizację żołnierzy, a także wyposażenie ich w potrzebny sprzęt.