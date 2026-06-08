Decyzją ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza kontradmirał Piotr Sikora został wyznaczony na stanowisko zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych - poinformowało w poniedziałek Dowództwo.
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W ubiegłym tygodniu minister obrony narodowej wręczył kilkunastu oficerom mianowania na nowe stanowiska służbowe. Wiele zmian zaszło m.in. w Dowództwie Generalnym i Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, na czele którego stanął we wtorek gen. Ireneusz Nowak - wcześniej pełniący funkcję zastępcy Dowódcy Generalnego.
W poniedziałek zaś DORSZ poinformował o kolejnej decyzji kadrowej szefa MON. We wpisie zamieszczonym na platformie X napisano, że nowym zastępcą Dowódcy Operacyjnego RSZ został kontradmirał Piotr Sikora - absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i dowodzenia siłami morskimi oraz Naval War College w Newport w Stanach Zjednoczonych.