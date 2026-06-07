​Tragiczny finał poszukiwań 16-latki z Leśnej Podlaskiej w województwie lubelskim. W Białej Podlaskiej odnaleziono ciało nastolatki, a prokuratura potwierdza, że doszło do zabójstwa - informuje reporter RMF FM Michał Krasoń. Zatrzymano mężczyznę w wieku ok. 20 lat.

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Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Krasoń, ciało 16-latki odnaleziono w piątek na terenie Białej Podlaskiej. Do zabójstwa miało dojść na początku tygodnia.

Zwłoki nastolatki miały pozostawać ukryte przez kilka dni. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółowych okoliczności śmierci ani miejsca odnalezienia 16-latki.

W związku z tym zdarzeniem zatrzymany został około 20-letni mężczyzna, który usłyszał w prokuraturze zarzut zabójstwa. Aktualnie trwają czynności związane z przesłuchaniem mężczyzny - mówił Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Wniosek o areszt dla mężczyzny ma trafić do sądu w najbliższych godzinach. Grozi mu nawet dożywocie.