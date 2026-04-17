Premier Donald Tusk w ostrych słowach skomentował działalność giełdy kryptowalut Zondacrypto, wskazując na powiązania firmy z rosyjską mafią. Podczas sejmowej debaty nad prezydenckim wetem do ustawy o kryptoaktywach szef rządu powiedział, że Zondacrypto nie tylko budowała swoją pozycję dzięki podejrzanym środkom, ale także aktywnie wspiera wybrane środowiska polityczne w Polsce.

Donald Tusk zabrał głos w Sejmie przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptowalut . Odniósł się m.in. do sprawy giełdy kryptowalut Zondacrypto, która - jak mówił - ma "kilka wymiarów politycznych".

Według premiera, Zondacrypto powstała w "okolicznościach zasługujących na mocny film kryminalny". Założyciel zaginął w nieznanych okolicznościach, według wszystkich przypuszczeń nie żyje - mówił. Jak przypomniał, "wielka kariera" Zondacrypto zaczęła się w 2022 roku z nowym szefem, za pieniądze - jak oświadczył szef rządu - rosyjskiej mafii. Taką informację dysponują nasze służby - powiedział.

U źródeł sukcesu finansowego tej firmy stoją nie tylko rosyjskie pieniądze powiązane z tzw. bratwą, czyli jedną z najważniejszych grup mafijnych w Rosji, ale także ze służbami rosyjskimi - mówił szef rządu.

Jak dodał, "problem polega na tym, że ta firma, o takich źródłach, stała się firmą, która sponsoruje wydarzenia polityczne i społeczne w Polsce i promuje bardzo konkretne siły polityczne".

Firma ta była strategicznym sponsorem słynnej imprezy, tzw. CPAC w Rzeszowie, która promowała prezydenta Karola Nawrockiego, który był uczestnikiem tego spotkania. Również poprzedni prezydent (Andrzej Duda - przyp. red.) był w to spotkanie mocno zaangażowany - mówił premier. Związki Telewizji Republika i Zondacrytpo nie wymagają żadnego uzasadnienia - dodał.

"Prezydent dysponował pełną wiedzą"

Premier mówił też o bezpośrednim finansowaniu polityków "przez firmę założoną dzięki rosyjskim pieniądzom". Ta firma bezpośrednio finansuje także siedzących na tej sali lub ukrywających się w Budapeszcie polityków Konfederacji i polityków PiS - powiedział.

Dodał, że poseł Michał Wójcik na etapie procedowania projektu zgłosił do niego poprawkę. W uzasadnieniu tej poprawki, panie Wójcik, napisaliście: "proponowana poprawka ma na celu zmniejszenie opresyjności przepisów" - wskazał, a następnie zwrócił się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego: "Czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto?".

Szef rządu powiedział też, że "kiedy pan prezydent decydował o swoim drugim wecie do tej samej ustawy, dysponował pełną wiedzą, taką jaką ja dysponuję, na temat pochodzenia tej firmy, na temat kłopotów finansowych, na temat powiązań tej firmy z polską polityką". I zdecydował się mimo wszystko na weto - dodał premier.

Zondacrypto i problemy z płynnością

Na początku kwietnia media ujawniły, że Zondacrypto, największa polska giełda kryptowalut, może mieć poważne problemy z płynnością. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków, a przynajmniej część klubów sponsorowanych przez giełdę od miesięcy nie otrzymuje należnych płatności. W tym samym czasie z Zondacrypto wypłacono do innej giełdy ponad 76 mln zł.

Giełda kryptowalut Zondacrypto wywodzi się z Polski, jednak formalnie należy do spółki BB Trade Estonia OÜ, która została zarejestrowana w Estonii. Kontrolę nad tą spółką sprawuje Divisio Holding AG z siedzibą w szwajcarskim Zug. Z działalnością giełdy wiąże się również mroczna historia - jej założyciel, Sylwester Suszek, zaginął w 2022 roku. Według nieoficjalnych ustaleń prokuratury został uprowadzony; do dziś nie wiadomo, gdzie przebywa ani czy żyje. Obecnie firmą kieruje Przemysław Kral, który wcześniej był prawnikiem Suszka. W 2022 roku spółka przeszła proces rebrandingu.