17-latka ze Starachowic (Świętokrzyskie) odpowie za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu. Nastolatka miała pisać na jednym z internetowych komunikatorów, że planuje zamach w jednej ze szkół. Jakie grożą jej konsekwencje?

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Do zatrzymania nastolatki doszło w środę 3 czerwca. "Młoda kobieta na komunikatorze internetowym pisała, że planuje zamach na szkołę. Jeszcze tego samego dnia trafiła do policyjnej celi, a w czwartek usłyszała zarzut" - informuje policja w Kielcach.

Według śledczych dziewczyna chciała zażartować i zwrócić na siebie uwagę. Policjanci potraktowali informacje zamieszczone w sieci jednak bardzo poważnie. Jeszcze tego samego dnia zatrzymali dziewczynę i trafiła ona do policyjnej celi. Funkcjonariusze zabezpieczyli również urządzenia elektroniczne, z których korzystała.

Starachowice: 17-latka usłyszała zarzut

W czwartek nastolatka usłyszała zarzut fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu. Zgodnie z kodeksem karnym grozi za to kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Wobec 17-latki zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym policyjny dozór.



