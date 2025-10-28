Likwidację ugrupowania przeprowadzono tak, że dwa podmioty udzielające kredytu nie zostaną spłacone. W Porannej rozmowie w RMF FM rzecznika rządu Adama Szłapkę zapytamy, czy w związku z tym należy zmienić prawo? Czy w przyszłości nie będzie problemów z kredytowaniem partii politycznych?

Adam Szłapka / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Projekt ustawy górniczej to jeden z tematów, którymi rząd zajął się na posiedzeniu Rady Ministrów. Poza tym w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli górników z ministrami aktywów państwowych, energii oraz klimatu i środowiska. Czy to wystarczy, aby rozwiązać problemy branży górniczej? Dlaczego nie podjęto radykalniejszych działań wcześniej?

Polska 2050 złożyła projekt ustawy, który zakłada refundację środków antykoncepcyjnych dla kobiet w wieku 18-25 lat. Czy ta inicjatywa ma szanse na poparcie rządu?

