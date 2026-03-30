"Wprowadziliśmy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej - poprzedni rząd tę ustawę zlikwidował. Odbudowujemy zarówno kwestie dotyczące szkolenia, systemów alarmowych i umiejętności reagowania, jak i budowy obiektów ochronnych. Z budżetu MON w tym roku przekazujemy 5,5 miliarda złotych na realizację tych zadań" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef MON Stanisław Wziątek. Podkreślił, że resort obrony zakłada, że Wojsko Polskie docelowo będzie liczyć 500 tysięcy żołnierzy.
- Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM wiceszef ministerstwa obrony narodowej Stanisław Wziątek był pytany m.in. o kwestię związane z potencjałem polskiej armii. Wprowadziliśmy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej a poprzedni rząd tą ustawę zlikwidował. Odbudowujemy zarówno kwestię dotyczące szkolenia, systemów alarmowych i umiejętności reagowania, jak i budowy obiektów ochronnych - stwierdził.
Podkreślił, że resort obrony w tym roku przekaże 5,5 miliarda złotych na realizację tych założeń.
Dopytywany przez prowadzącego Grzegorza Sroczyńskiego o to, ilu żołnierzy - według planów MON - będzie liczyła polska armia, podał konkretną liczbą. Zakładamy, że docelowo armia będzie liczyła 500 tysięcy żołnierzy, w tym 300 tysięcy to jest zawodowa armia i pozostałe 200 tysięcy to rezerwiści. Ci, którzy będą stanowili zasób na wypadek zagrożenia - stwierdził.
Polska armia będzie silna zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym znakomitego wyposażenia i przygotowania swoich zdolności do prowadzenia działalności wojennej i obronnej. Przede wszystkim obronnej, bo chcemy prowadzić politykę odstraszania - dodał.