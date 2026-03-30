​Ukraiński wywiad wojskowy potwierdził tożsamość ponad tysiąca Kubańczyków walczących w szeregach rosyjskiej armii przeciwko Ukrainie. Według szacunków liczba kubańskich najemników może sięgać nawet 15 tysięcy. Rosja wykorzystuje obecność zagranicznych żołnierzy nie tylko na froncie, ale także w celach propagandowych, starając się pokazać swoje działania jako wspierane przez społeczność międzynarodową.

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) ujawnił, że potwierdzono już nazwiska ponad tysiąca Kubańczyków walczących po stronie Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Przedstawiciel HUR, Andrij Czerniak, zaznaczył jednak, że rzeczywista liczba najemników z tego karaibskiego kraju może być znacznie wyższa i sięgać nawet 15 tysięcy osób. Według Czerniaka wielu z nich zostało zwerbowanych do rosyjskiej armii podstępem lub pod presją, podpisując kontrakty nie zawsze w pełni świadomie.

Propaganda i geopolityka

Rosja od lat traktuje Kubę jako ważny element swojej strefy wpływów geopolitycznych. Obecność kubańskich najemników w szeregach rosyjskiej armii wykorzystywana jest również w celach propagandowych. Władze w Moskwie starają się przekonywać zarówno własnych obywateli, jak i opinię międzynarodową, że działania Rosji mają wsparcie z różnych zakątków świata. Według Andrija Czerniaka obecność obcokrajowców na froncie ma pokazywać, że Rosja nie jest osamotniona, a jej działania popierają także przedstawiciele innych państw.

Według danych ukraińskiego wywiadu w wojnie przeciwko Ukrainie po stronie Rosji do tej pory wzięło udział ponad 18 tysięcy zagranicznych najemników. Liczba ta obejmuje osoby zidentyfikowane, jednak rzeczywista skala zjawiska może być znacznie większa. Najemnicy pochodzą z 48 krajów świata, a najwięcej z nich rekrutuje się z państw Azji Południowej, Wschodniej oraz Afryki.

Europejczycy w rosyjskiej armii

Wśród zagranicznych najemników walczących po stronie Rosji znaleźli się także obywatele państw Unii Europejskiej. Zidentyfikowano obywateli Łotwy, Bułgarii, Włoch, Francji oraz Bośni i Hercegowiny. Największą grupę Europejczyków stanowią jednak Serbowie, którzy według agencji Ukrinform są liderami pod względem liczby najemników z Europy w rosyjskiej armii.