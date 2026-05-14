Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Czy przed wakacjami dojdzie do rekonstrukcji rządu? Czy koalicja rządowa poprze kandydaturę dr. Mateusza Szpytmy na prezesa IPN? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Adama Szłapkę, rzecznika rządu, posła Koalicji Obywatelskiej. Zapraszamy!

Adam Szłapka, rzecznik rządu / Mikołaj Poruszek / RMF24

Co dalej z obecnością amerykańskich wojsk w Polsce? Po doniesieniach amerykańskich mediów o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej USA do naszego kraju rząd uspokaja: liczba amerykańskich żołnierzy się nie zmniejszy.

W środę portal Army Times przekazał, że siły lądowe USA nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4 tys. żołnierzy brygady pancernej do Polski. Według portalu odwołany został przyjazd 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii. Nie zmniejsza się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce - zapewnił na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W rozmowie nie zabraknie pytań dotyczących sprawy Zbigniewa Ziobry, ewentualnej rekonstrukcji rządu przed wakacjami czy głosowania ws. wyboru prezesa IPN w Sejmie.

