"Nie, nie" - powiedział prezydent USA Donald Trump, pytany, czy doszedł do porozumienia z Władimirem Putinem w sprawie przejęcia przez Rosję Donbasu. Region ten, położony we wschodniej Ukrainie, jest kością niezgody w rozmowach pokojowych.
We wtorek, przed wylotem do Chin, Donald Trump spotkał się z dziennikarzami. Jeden z nich zapytał prezydenta Stanów Zjednoczonych: Czy istnieje porozumienie między panem a Putinem, że Rosja powinna otrzymać cały Donbas?. Odpowiedź była bardzo krótka: Nie, nie.