Karty odkryte. Selekcjoner reprezentacji Francji Didier Deschamps ogłosił 26-osobową kadrę na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. W ekipie aż roi się od gwiazd. Dla niektórych zabrakło miejsca.

Kylian Mbappe i Ousmane Dembele / FRANCK FIFE / AFP/EAST NEWS

W kadrze zabrakło m.in. Lucasa Chevaliera, którego na pozycji trzeciego bramkarza zastąpił Robin Risser. Chevalier jeszcze na początku sezonu był uważany za wielką nadzieję francuskiego futbolu, ale po serii słabszych meczów stracił miejsce w pierwszym składzie Paris-Saint Germain. Obecnie podstawowym bramkarzem drużyny mistrza Francji jest Rosjanin Matwiej Safonow.

21-letni Risser, wybrany najlepszym bramkarzem Ligue 1, jeszcze nie rozegrał żadnego meczu w kadrze seniorskiej.

Wśród powołanych znaleźli się również dwaj zawodnicy z bardzo małym stażem reprezentacyjnym: napastnik Jean-Philippe Mateta, który zastąpił kontuzjowanego Hugo Ekitike, oraz obrońca Maxence Lacroix. Pierwszy z nich rozegrał zaledwie trzy mecze w drużynie narodowej, a drugi - tylko dwa.

Poza tym Deschamps postawił na znany skład. Gwiazdami reprezentacji są napastnicy - kapitan Kylian Mbappe oraz zdobywca Złotej Piłki Ousmane Dembele.

Wobec ogromnej konkurencji w kadrze zabrakło miejsca dla tak znanych zawodników, jak pomocnik Realu Madryt Eduardo Camavinga czy napastnik Tottenhamu Hotspur Randal Kolo Mouani.

Francja wystąpi w mistrzostwach świata w grupie I, w której rozpocznie grę od meczu z Senegalem, 16 czerwca w East Rutherford. Ponadto w tej grupie wystąpią Irak oraz Norwegia.

Przed wyjazdem za ocean Francuzi rozegrają dwa mecze towarzyskie: z Wybrzeżem Kości Słoniowej 4 czerwca w Nantes oraz z Irlandią Północną 8 czerwca w Lille.

W dwóch ostatnich mundialach, w Rosji i Katarze, "Trójkolorowi" zdobyli tytuł mistrzowski (2018) oraz dotarli do finału (2022), w którym ulegli po rzutach karnych Argentynie.

Skład reprezentacji Francji na MŚ 2026:

bramkarze: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens)

obrońcy: Lucas Digne (Aston Villa Birmingham), Malo Gusto (Chelsea Londyn), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace Londyn), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal Londyn), Dayot Upamecano (Bayern Monachium)

rozgrywający: N'Golo Kante (Fenerbahce Stambuł), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madryt), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

napastnicy: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain), Desire Doue (Paris Saint-Germain), Kylian Mbappe (Real Madryt), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Bayern Monachium), Marcus Thuram (Inter Mediolan).