Czeska policja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny w związku z kradzieżą relikwii z bazyliki w Jablonnem w regionie libereckim. Chodzi o czaszkę św. Zdzisławy z Lemberka - tercjarki dominikańskiej, która żyła w XIII wieku.

Z lakonicznego komunikatu policji wynika, że zatrzymany został 35-letni mężczyzna. "Prosimy o cierpliwość - więcej informacji podamy, jak tylko będzie to możliwe" - zaapelowali funkcjonariusze.

W komunikacie czytamy także, że policjantom udało się uzyskać "informacje o miejscu, w którym znajduje się cenna relikwia, zanim podejrzany zdążył zrealizować swój plan". Nie ujawniono, co to za miejsce i jaki plan miał złodziej.

Wartość historyczna czaszki św. Zdzisławy jest nie do oszacowania. Była przechowywana w relikwiarzu w bazylice św. Wawrzyńca i św. Zdzisławy w Jablonnem. Sprawca we wtorek wieczorem rozbił szklany relikwiarz, wyjął bardzo kruchą czaszkę i uciekł.

Kościół rzymskokatolicki obchodzi wspomnienie św. Zdzisławy 30 maja. Jest ona przedstawiana jako rozdającą jałmużnę ubogim lub opiekująca się chorymi. Została ogłoszona błogosławioną w 1907 roku, a papież Jan Paweł II kanonizował ją w 1995 roku.

Zdzisława z Lemberka żyła w XIII wieku. Założyła klasztor i szpital, w którym leczyła chorych.