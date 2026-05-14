Prokuratura przygotowała już wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczęcie procedury zależy jednak od decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie zażalenia na tymczasowy areszt. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek przyznał, że gdyby było postanowienie sądu, to można byłoby rozpocząć procedury.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że prokuratura zakończyła przygotowania wniosku ekstradycyjnego dotyczącego byłego szefa resortu sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, dokument jest już gotowy i czeka jedynie na formalną decyzję sądu, która umożliwi rozpoczęcie międzynarodowej procedury.

W rozmowie w TVP Info minister Żurek zaznaczył, że Polska może wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu, zgodnie z obowiązującą umową z USA. Jednak praktyka pokazuje, że niektóre amerykańskie sądy federalne mogą wymagać prawomocnego orzeczenia w tej sprawie. To właśnie z tego powodu kluczowe znaczenie ma decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sąd zdecyduje o dalszych krokach

W lutym 2026 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło zażalenie obrony Zbigniewa Ziobry na decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Termin rozpoznania tej sprawy został wyznaczony na 8 września 2026 roku. Do tego czasu prokuratura pozostaje w gotowości, czekając na rozstrzygnięcie sądu.

Minister Żurek przyznał, że przygotowanie wniosku ekstradycyjnego jeszcze przed rozpatrzeniem zażalenia miało na celu wywarcie presji na sąd i podkreślenie wagi sprawy. Chciałem po prostu pokazać sądowi: my mamy gotowy wniosek ekstradycyjny, to właściwie czekamy na was. Nieście na sobie ten ciężar odpowiedzialności w tak ważnej sprawie dla wszystkich, dla całego społeczeństwa - powiedział szef resortu sprawiedliwości.

Zarzuty wobec byłego ministra

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i poseł PiS, usłyszał 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywanie stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Zarzuty te są związane głównie z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości.

W listopadzie 2025 roku Sejm uchylił immunitet Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz aresztowanie. Prokuratura wydała wtedy postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jednak działania te okazały się nieskuteczne, ponieważ Ziobro nie przebywał już w Polsce.

Ziobro poza granicami kraju

Po opuszczeniu Polski Zbigniew Ziobro udał się najpierw na Węgry, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. Sytuacja zmieniła się jednak po objęciu urzędu premiera przez Petera Magyara, który już w trakcie kampanii wyborczej zapowiadał, że w przypadku zwycięstwa jego ugrupowania, politycy PiS przebywający na Węgrzech zostaną wydani polskim władzom.