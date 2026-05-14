Krzysztof Piesiewicz był prawnikiem, scenarzystą filmowym i politykiem. Urodził się 25 października 1945 r. w Warszawie. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, wśród nich są "Bez końca" (1984), "Dekalog" (1988), "Podwójne życie Weroniki" (1991) oraz "Trzy kolory: Niebieski" (1993), "Trzy kolory: Biały" (1993) i "Trzy kolory: Czerwony" (1994).

Za scenariusz filmu "Trzy kolory. Czerwony" otrzymał nominację do Oscara.

Był członkiem instytucji i organizacji zajmujących się kulturą, m.in. Amerykańskiej Akademii Filmowej, Rady Etyki Mediów, Rady Programowej Telewizji Polskiej SA oraz rady programowej Studium Generale Europa przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zasiadał w jury konkursu głównego na 49. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes (1996).

Jako senator RP Piesiewicz angażował się w prace komisji związanych z kulturą, mediami i prawami człowieka.