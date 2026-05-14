Nie żyje twórca filmowy, prawnik i były senator Krzysztof Piesiewicz. Współpracował m.in. z Krzysztofem Kieślowskim. O jego śmierci poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Miał 80 lat.
"Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia" - napisała na platformie X marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.