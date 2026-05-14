Dobre wieści w sprawie stanu zdrowia 18-letniego żużlowca Ultrapur Omega Gniezno, Patryka Budniaka. Młody zawodnik miał poważny wypadek w niedzielnym meczu ligowym. W czwartek wieczorem klub przekazał nowe informacje.

18-letni zawodnik przebywa w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Patryk Budniak, przebywający od niedzieli w Wielospecjalistycznego Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu, przeszedł już skomplikowaną operację kręgosłupa oraz obu kończyn dolnych. W czwartek klub z Gniezna poinformował o nieznacznej poprawie zdrowia młodego żużlowca.

"Patryk jest stopniowo wybudzany ze śpiączki farmakologicznej, w którą został wprowadzony krótko po zdarzeniu. Reaguje na kontakt z bliskimi, co dla nas wszystkich jest ważną informacją. Lekarze stwierdzili również pierwsze sygnały dotyczące czucia w nogach" - napisano w komunikacie.

Patryk Budniak miał wypadek na torze

Junior gnieźnieńskiej drużyn uległ wypadkowi w trakcie spotkania Krajowej Ligi Żużlowej (trzeci poziom rozgrywkowy) pomiędzy Ultrapur Omega a Śląskiem Świętochłowice.

W 12. wyścigu na drugim wirażu pierwszego okrążenia żużlowiec gości Leon Szlegiel oraz Budniak szczepili się motocyklami. Gnieźnianin z impetem przeleciał przez bandę, uderzył w siatkę okalającą sektor kibiców gości i spadł na teren dawnego parkingu, uderzając jeszcze w klubowego busa. Budniak został przetransportowany śmigłowcem LPR ze stadionu do szpitala.

Szlegiel miał więcej szczęścia, bowiem upadł na tor, a do parku maszyn wrócił w karetce. Arbiter po tym wypadku zakończył mecz, który gospodarze wygrali 43:23.

Klub z Wielkopolski uruchomił zbiórkę na leczenie zawodnika, w którą zaangażowało się całe środowisko żużlowe oraz liczni kibice. W ciągu trzech dni uzbierano blisko 400 tysięcy złotych.