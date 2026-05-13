Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapewnia, że jego resort będzie pracować nad tzw. podatkiem cyfrowym zgłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Skomentował w ten sposób głosy amerykańskiej administracji, krytykujące wprowadzenie takiego podatku.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był dopytywany przez dziennikarzy o głosy płynące z amerykańskiej administracji mówiące o tym, że podatek ten nie powinien być wprowadzany w Polsce.



Ten projekt jest wpisany do wykazu prac rządu, zgłosiło go Ministerstwo Cyfryzacji. Ministerstwo Finansów będzie też nad nim pracować. To Polska ustala, jakie są w Polsce podatki. Firmy sektora nowych technologii muszą płacić podatki w Polsce, tak jak wszyscy inni - powiedział Domański na spotkaniu z dziennikarzami.



Przedstawiciele amerykańskiej administracji przedstawiają daleko idący sceptycyzm, ale ja jestem konsekwentny - to my ustalamy podatki w Polsce - dodał.

Wkrótce konsultacje międzyresortowe ws. podatku cyfrowego

Z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że rząd planuje w III kw. przyjąć projekt dotyczący wprowadzenia 3-proc. podatku cyfrowego - podatek rekompensujący od wybranych usług, które są świadczone przez największe podmioty globalne operujące na terytorium Polski.



Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zakłada, że projekt trafi do konsultacji międzyresortowych na przełomie maja i czerwca.



Zakładamy, że na przełomie maja i czerwca projekt podatku cyfrowego trafi do konsultacji międzyresortowych - powiedział dziennikarzom Gawkowski w kuluarach kongresu Impact'26 w Poznaniu.