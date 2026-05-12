"Nie zostawimy rolników bez wsparcia. Wystąpiłem już do komisarza UE (Christophe'a) Hansena, aby w tym roku udzielił pomocy" - zadeklarował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Odpowiedź padła w kontekście problemów rolników związanych z suszami i przymrozkami.

Tak jak w ubiegłym roku rolnicy otrzymali pomoc związaną z anomaliami pogodowymi, tak i tym razem rząd chce zapewnić im odpowiednie wsparcie - zadeklarował w RMF FM Stefan Krajewski.

Już wystąpiłem z pismem, żeby taka pomoc była wydana - przekazał minister.

To nie jest najłatwiejszy czas dla polskiego rolnictwa, bo do kwestii klimatycznych dochodzi także budząca duże kontrowersje umowa z Mercosur. Polska oficjalnie złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie umowy handlowej między Unią Europejską a Mercosurem.

Umowa z Mercosur nie dotyczy tylko rolnictwa, ale także całej gospodarki. Jako ministerstwo rolnictwa zaczęliśmy jednak zgłaszać nasze obawy - mówił Krajewski, podkreślając, że Polska jest jednym z czołowych producentów produktów rolnych na świecie.

Krajewski zaznaczył, że istnieją obawy, iż gorsze produkty mogą wypierać nasze, krajowe, ale dodał, że Polska otwiera się na nowe rynki zbytu. To rynek azjatycki, to kraje, które otwierają się na nasze produkty - powiedział.

Duże wątpliwości budzi jakość żywności sprowadzanej zza oceanu do Europy. Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów jest kwestia mięsa z Brazylii, która nie stosuje unijnych norm dotyczących zawartości antybiotyków. Bruksela zdecydowała się na nieoczekiwany ruch, wstrzymując możliwość sprowadzania brazylijskich produktów odzwierzęcych.

Krajewski zaznacza, że Polska nie ma możliwości zamknięcia własnego rynku dla wybranych przez siebie produktów, a o tym, co w naszym kraju de facto się sprzedaje - decyduje konsument. Trzeba czytać etykiety, sprawdzać skład. Gwarancją, że produkt jest lokalny, jest wybór produktu z logiem "Produkt Polski", biało-czerwona flaga - tłumaczył.

Prąd z ziemniaka

Minister postuluje, by nadwyżkę produkcji ziemniaków wykorzystać do produkcji prądu. Chodzi o wykorzystanie ziemniaków w biogazowniach rolniczych. Jestem po rozmowach z właścicielami biogazowni i oni deklarują chęć odbioru ziemniaków, żeby nie trzeba było ich niszczyć - mówił Krajewski.

Doprecyzował, że niestety nie będzie się to wiązało z zarobkiem dla rolników, ale z ograniczeniem strat. Dziś trudno na tym zarobić. Dużym problemem i wyzwaniem jest brak kontraktacji. Rolnik powinien kontraktować swoje płody rolne i wiedzieć na wstępie, jaką kwotę otrzyma za daną partię towaru. To wymaga rozwiązań systemowych - mówił Krajewski, dodając, że rząd będzie nad tym pracował.

Producenci maszyn rolniczych skorzystają z SAFE?

Minister deklaruje chęć włączenia producentów maszyn rolniczych do produkcji w ramach programu SAFE - unijnego systemu finansowania zbrojeń i architektury bezpieczeństwa w Europie.

Rozmawiam w tej sprawie z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Firmy produkujące sprzęt rolniczy dysponują najnowszymi technologiami i mogą współtworzyć łańcuch produkcyjny podzespołów - stwierdził minister.

Nie zabrakło również odwołań do najnowszych wydarzeń politycznych. Krajewski skomentował wyjazd Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Miękiszon do kwadratu. Ziobro ma chyba sporo za uszami, skoro boi się wrócić i stanąć przed wymiarem sprawiedliwości - ocenił.

