Esmaeil Baghaei dodał, że Iran nie brał ostatnio udziału w żadnych spotkaniach pokojowych organizowanych przez Pakistan z krajami regionu, bo - jak stwierdził - odbywają się one w formule, na którą Teheran nie wyraził zgody. Spotkania, które Pakistan organizuje z krajami sąsiednimi, odbywają się w ramach wypracowanych przez niego zasad, my w tym nie uczestniczymy - powiedział.

W weekend Pakistan zadeklarował gotowość do zorganizowania rozmów między USA a Iranem "w nadchodzących dniach".

Trump: Wysadzimy irańskie elektrownie w powietrze

W odpowiedzi Donald Trump zagroził, że jeśli Iran nie osiągnie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi i nie otworzy cieśniny Ormuz, "wysadzi w powietrze i całkowicie zniszczy" irańskie elektrownie i szyby naftowe, a także wyspę Kharg.

"Stany Zjednoczone Ameryki prowadzą poważne rozmowy z nowym i bardziej rozsądnym reżimem w sprawie zakończenia naszych operacji wojskowych w Iranie. Poczyniono znaczne postępy, ale jeśli z jakiegoś powodu porozumienie nie zostanie wkrótce osiągnięte, co prawdopodobnie nastąpi, i jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie natychmiast 'otwarta dla biznesu', zakończymy nasz uroczy 'pobyt' w Iranie, wysadzając w powietrze i całkowicie niszcząc wszystkie ich elektrownie, odwierty naftowe i wyspę Kharg (a być może także wszystkie zakłady odsalania wody!), których celowo jeszcze 'nie tknęliśmy'" - napisał prezydent w poście opublikowanym na portalu Truth Social.

Donald Trump: Dali nam większość punktów

Podczas niedzielnej rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One prezydent USA podkreślił, że zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie rozmowy z Iranem idą "skrajnie dobrze".

Dali nam większość z punktów (...) Oni zgadzają się z nami co do planu. Zaoferowaliśmy 15 rzeczy i w większości (się zgodzili). Zwrócimy się o parę innych rzeczy - relacjonował Trump, bez podawania szczegółów.

Dodał, że w geście dobrej woli Iran przepuścił przez cieśninę Ormuz 10 tankowców, a kolejne 20 ma otrzymać zgodę na tranzyt.

Zastrzegł jednak, że rozmowy mogą zakończyć się niepowodzeniem i wskazał, że rozważa zajęcie przez wojska USA wyspy Chark, będącej głównym terminalem eksportowym irańskiej ropy naftowej. Prezydent Donald Trump otwarcie mówi o możliwości zajęcia wyspy, co mogłoby odciąć Iran od kluczowych dochodów i wywołać globalny kryzys na rynku ropy.