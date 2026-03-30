Rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Esmaeil Baghaei powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że 15-punktowy plan pokojowy przedstawiony przez Stany Zjednoczone jest "wygórowany, nierealny i bezpodstawny". W odpowiedzi Donald Trump zagroził, że jeśli nie zostanie on przyjęty, "wysadzi w powietrze i całkowicie zniszczy" irańskie elektrownie i szyby naftowe, a także wyspę Kharg.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Esmaeil Baghaei powiedział na konferencji prasowej, że 15-punktowy plan pokojowy przedstawiony przez Stany Zjednoczone jest "w dużej mierze wygórowany, nierealny i bezpodstawny", tym samym dementując słowa Donalda Trumpa, że Iran zgodził się na "większość" żądań
Obecnie - jak stwierdził Baghaei - nie toczą się żadne bezpośrednie negocjacje między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i wszelkie informacje przekazywane są wyłącznie za pośrednictwem mediatorów.
Do tej pory nie prowadziliśmy bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział rzecznik, cytowany przez państwową agencję IRNA.