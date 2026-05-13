"Moim zdaniem nie wiedział o tym nikt" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Jabłoński, pytany o to, czy ktoś z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości wiedział o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA. "To nie jest korzystne z punktu widzenia naszego planu politycznego. Wolelibyśmy mówić o problemach polskiego państwa, służby zdrowia" - dodał, odnosząc się do uwagi mediów skupionej na historii byłego ministra sprawiedliwości.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński zapewniał w RMF FM, że o wyjeździe Zbigniewa Ziobry do USA dowiedział się z mediów. Jego zdaniem w ten sam sposób informacje o aktualnym miejscu pobytu byłego ministra sprawiedliwości, któremu prokuratura chce postawić zarzuty, dotarły do lidera PiS-u - Jarosława Kaczyńskiego.



Były wiceszef resortu spraw zagranicznych zwrócił uwagę, że sprawa ucieczki Ziobry i spekulacje wokół tej sprawy absorbują uwagę mediów i opinii publicznej i odwracają ją od merytorycznych działań polityków PiS-u.

Mieliśmy na ten tydzień zaplanowane działania związane z kontrolami poselskimi w spółkach Skarbu Państwa. Mieliśmy w planach kontrole poselskie także w ministerstwach - wyliczał Jabłoński. Ta sprawa niestety przykryła całą aktywność polityczną ukierunkowaną na to, żeby mówić Polakom, z jakimi aferami dzisiaj zmaga się Polska - przyznał gość RMF FM. Zastrzegł, że nie ma w tej sprawie pretensji do mediów, ale sytuacja jest niekorzystna z punktu widzenia politycznego planu jego partii.

